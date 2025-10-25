El Tribunal de los Pueblos sobre Gaza prepara veredicto tras días de debates en Estambul

2 minutos

Estambul, 25 oct (EFE).- El Tribunal de los Pueblos sobre Gaza, una iniciativa creada en Londres el año pasado para evaluar el conflicto en Palestina, se prepara para anunciar mañana, domingo, su veredicto después de tres días de debates y testimonios en Estambul.

Medio centenar de expertos internacionales y más de treinta palestinos, que participan en calidad de testigos directos de la destrucción en el enclave palestino, se reúnen desde el pasado miércoles en la Universidad de Estambul para debatir sobre el conflicto no solo en la Franja de Gaza sino también en Cisjordania.

La iniciativa, creada en diciembre del año pasado en Londres, cuenta con el apoyo de escritores como Arundhati Roy, Tariq Ali y Naomi Klein, historiadores israelíes como Ilan Pappe y Avi Shleim, políticos como el británico Jeremy Corbyn y el exministro griego Yanis Varoufakis, y académicas norteamericanas como Angela Davis y Judith Butler, entre otros.

El foro está presidido por el jurista Richard Falk, ex relator especial de Naciones Unidas para derechos humanos en Palestina y profesor emérito de la universidad de Princeton, de 95 años.

Los debates entre los académicos, expertos y activistas no solo han discutido la destrucción causada por la guerra en Guerra entre Israel y el grupo islamista radical palestino Hamás en Gaza desde octubre de 2023, sino también la continua violencia causada por la la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania y el respaldo internacional a Israel.

En su intervención de hoy, la actriz neoyorquina Katie Halper analizó el papel de los medios norteamericanos y su esfuerzo por enmarcar la información sobre Gaza en un lenguaje favorable a Israel.

Corbyn, por su parte, recordó que en Gaza aún no se ha firmado la paz, sino apenas un alto el fuego que ya cuenta con múltiples violaciones.

«Estamos muy lejos» de una solución política, que debe también poner fin a la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania, subrayó.

La hambruna utilizada como arma de guerra, el «ecocidio», es decir, la destrucción medioambiental causada por los bombardeos israelíes, y los ataques contra personal sanitario, periodistas y académicos han sido otros puntos debatidos estos días.

El veredicto del Tribunal se anunciará mañana, domingo, en una rueda de prensa en la Universidad de Estambul. EFE

