El Tribunal de París decidirá sobre la suspensión de Shein el 19 de diciembre

París, 5 dic (EFE).- El Tribunal Judicial de París se pronunciará el próximo día 19 sobre la petición solicitada por el Gobierno francés de suspender tres meses la plataforma de comercio eléctrico Shein en Francia debido a la venta de productos ilícitos, como muñecas sexuales de aspecto infantil o machetes de doble filo.

Los letrados de la plataforma china, Julia Bombardier y Kami Haeri, abogaron por que la petición «desproporcionada e ilegal» sea declarada «inadmisible», porque Shein retiró todos los productos de los vendedores externos en su sitio y solo dejó los textiles cuando a finales de octubre se descubrió la venta de los artículos ilegales en Francia, por lo que «el daño ha desaparecido».

Por su parte, el abogado del Estado Renaud Le Gunehec propuso mantener la suspensión de la plataforma de Shein hasta que se implementen las medidas necesarias para evitar que se repita la venta de los artículos problemáticos.

Le Gunehec mantuvo que la presencia en la plataforma de muñecas sexuales representando a niñas de forma ultrarrealista fue masiva y con sesgo abiertamente pedófilo.

Además, precisó que el Estado no quiere «prohibir» que Shein negocie en Francia, pero exige un «marco vinculante» para garantizar que no vuelva a vender productos ilícitos.

Y si no se suspende durante tres meses, como pide el Gobierno, al menos solicitó que se quede como está desde noviembre, con la posibilidad de vender solo ropa, que se implementen una serie de medidas y controles y que solo se levante las limitaciones una vez que el regulador digital compruebe la implementación de las medidas. EFE

