The Swiss voice in the world since 1935

El tribunal de París juzga a doce activistas acusados de facilitar suicidos asistidos

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 15 sep (EFE).- Una docena de activistas de la asociación francesa Ultime Liberté comparecen desde este lunes ante el Tribunal Correccional de París acusados de haber ayudado a decenas de personas a obtener barbitúricos en internet para poner fin a sus vidas.

Los acusados, de entre 74 y 89 años, pertenecen a esta organización, surgida del sector más radical del movimiento proeutanasia.

Se enfrentan a cargos relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas por hechos ocurridos entre agosto de 2018 y noviembre de 2020 en torno a la compra del pentobarbital, un potente barbitúrico utilizado en suicidios asistidos en países como Suiza o Bélgica.

El proceso, que se prolongará hasta el 9 de octubre, reabre el debate en Francia sobre el derecho a morir, en un momento en que la Asamblea Nacional ya ha aprobado en primera lectura un proyecto de ley sobre la ayuda médica a morir.

Entre los testigos previstos durante la vista están el filósofo André Comte-Sponville, el exdiputado Jean-Louis Touraine y la médica Véronique Fournier. EFE

irr/ac/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
36 Me gusta
27 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR