El tribunal de París juzga a doce activistas acusados de facilitar suicidos asistidos

1 minuto

París, 15 sep (EFE).- Una docena de activistas de la asociación francesa Ultime Liberté comparecen desde este lunes ante el Tribunal Correccional de París acusados de haber ayudado a decenas de personas a obtener barbitúricos en internet para poner fin a sus vidas.

Los acusados, de entre 74 y 89 años, pertenecen a esta organización, surgida del sector más radical del movimiento proeutanasia.

Se enfrentan a cargos relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas por hechos ocurridos entre agosto de 2018 y noviembre de 2020 en torno a la compra del pentobarbital, un potente barbitúrico utilizado en suicidios asistidos en países como Suiza o Bélgica.

El proceso, que se prolongará hasta el 9 de octubre, reabre el debate en Francia sobre el derecho a morir, en un momento en que la Asamblea Nacional ya ha aprobado en primera lectura un proyecto de ley sobre la ayuda médica a morir.

Entre los testigos previstos durante la vista están el filósofo André Comte-Sponville, el exdiputado Jean-Louis Touraine y la médica Véronique Fournier. EFE

irr/ac/psh