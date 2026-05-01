El Tribunal Superior Electoral anula la última convención del Partido Humanista Dominicano

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Santo Domingo, 1 may (EFE).- El Tribunal Superior Electoral (TSE) informó este viernes de la anulación de la VII Convención Nacional Ordinaria del Partido Humanista Dominicano (PHD), en todas sus partes y con todas sus consecuencias jurídicas, realizada el 21 de diciembre 2025, al no ser realizada bajo el quorum requerido por sus estatutos ni de conformidad con las normas constitucionales y legales vigentes.

Los jueces del TSE ordenaron al PHD la celebración de una nueva convención «conforme al registro de afiliados previamente validado por la Junta Central Electoral (JCE) y en estricto apego a sus estatutos vigentes».

El tribunal acogió de manera parcial las impugnaciones presentadas por integrantes de la organización política.

Sin embargo, desestimó otras solicitudes, entre ellas la nulidad de la asamblea del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) celebrada en noviembre de 2025, tras determinar que no se verificaron las irregularidades denunciadas. EFE

mf