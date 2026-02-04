El Tribunal Supremo de EEUU permite a California usar en noviembre su nuevo mapa electoral

Los Ángeles (EE.UU.), 4 feb (EFE).- La Corte Suprema de EE.UU. autorizó a California a utilizar su nuevo mapa de distritos electorales en los comicios de medio mandato del próximo noviembre, una decisión que representa un revés para el Gobierno del presidente, Donald Trump, en su objetivo de retener la mayoría republicana en el Congreso.

La mayoría de los jueces de la máxima corte estadounidense denegó una solicitud de emergencia del Partido Republicano de California para bloquear el plan de redistribución de distritos, bajo el argumento de que los mapas violaban la Constitución por basarse en sesgos raciales.

Los jueces del Supremo coincidieron en su opinión con un tribunal inferior que había descartado la querella de los republicanos.

El pasado 4 de noviembre, los votantes de California aprobaron por mayoría (64,4 %) la Proposición 50, que busca una redistribución temporal de los mapas electorales.

La Proposición 50 podría asegurar hasta cinco escaños en favor de los demócratas en la Cámara de Representantes de EE.UU., afectando de manera significativa en el balance de poder de las instituciones.

La aprobación de la Proposición 50 supuso un duro golpe para la Casa Blanca y ahondó la pelea con el gobernador del estado, el demócrata Gavin Newsom.

La propuesta para redistribuir temporalmente el mapa electoral de California fue una respuesta directa a una iniciativa liderada por Trump en el estado de Texas, donde los republicanos cambiaron el mapa electoral y buscan con ello asegurar al menos cinco escaños adicionales, lo que facilitará que ese partido retenga la mayoría de la Cámara Baja en 2026.

En noviembre pasado, el Supremo bloqueó temporalmente el fallo de un tribunal inferior que determinó que el plan de redistribución de distritos congresionales de Texas para 2026 probablemente discrimina por motivos de raza.

La decisión de este miércoles supone una amenaza al plan del presidente Trump de retener la mayoría en la Cámara de Representantes.

Los demócratas han ido en ascenso ganando elecciones en terreno republicano, como el caso de Taylor Rehmet, que ganó el sábado una elección especial para el Senado estatal de Texas, arrebatando un distrito tradicionalmente conservador que Trump había ganado por 17 puntos en 2024.EFE

