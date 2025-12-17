The Swiss voice in the world since 1935
El Tribunal Supremo de Italia confirma la absolución de Salvini en el caso Open Arms

Roma, 17 dic (EFE).- El Tribunal Supremo de Italia confirmó hoy la absolución del vicepresidente del país y líder de La Liga, el ultraderechista Matteo Salvini, al rechazar el recurso que pedía revisar la sentencia por el bloqueo en 2019 del desembarco de migrantes rescatados en el Mediterráneo por la ONG española Open Arms, cuando era ministro del Interior.

El Supremo italiano había retomado este caso prácticamente un año después de que, el 20 de diciembre de 2024, Salvini fuera absuelto por el Tribunal de Palermo (sur) a pesar de que la Fiscalía pedía condenarlo a 6 años de cárcel.

Pero el pasado julio la Fiscalía de Palermo, tras haber visto desoída su petición de condena en primera instancia, decidió presentar un recurso directamente ante el Supremo, saltándose el Tribunal de Apelación, una decisión prevista por la ley pero muy inusual. EFE

