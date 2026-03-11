El Tribunal Supremo de la India autoriza el primer caso de eutanasia pasiva en el país

2 minutos

Nueva Delhi, 11 mar (EFE).- El Tribunal Supremo de la India autorizó este miércoles retirar el soporte vital a un hombre de 32 años que llevaba 13 años en estado vegetativo permanente tras un accidente, en el primer caso en que se aplica en la práctica el marco legal que permite la eutanasia pasiva en el país.

La decisión responde a una petición presentada por el padre del paciente, Harish Rana, y cuenta con el aval de dos juntas médicas que concluyeron que su estado es irreversible y que los tratamientos solo prolongaban su existencia biológica sin posibilidad de recuperación.

Según una orden previa del Tribunal Supremo consultada por EFE, los jueces solicitaron reunirse con la familia de Rana antes de tomar una decisión definitiva sobre la retirada de los sistemas que lo mantienen con vida para «garantizar la dignidad» del paciente.

Con la aprobación del caso, el máximo tribunal del país instó al Gobierno central a estudiar la aprobación de una ley específica que regule esta práctica, actualmente restringida en la India sólo por directrices del propio Supremo y no mediante una legislación aprobada por el Parlamento.

Rana sufrió graves lesiones cerebrales en 2013 tras caer desde el cuarto piso de un edificio mientras vivía en una residencia de estudiantes. Desde entonces permanecía en estado vegetativo, dependiente de asistencia médica para respirar y recibir alimentación.

El fallo del Supremo llega más de una década después del caso que cambió el rumbo de la eutanasia en la India: el de la enfermera Aruna Shanbaug. La mujer quedó en estado vegetativo en 1973 después de ser violada y estrangulada con una cadena por un trabajador del hospital KEM de Bombay, donde trabajaba.

El ataque le provocó graves daños cerebrales y la dejó durante décadas postrada en una cama del mismo hospital.

Su caso llegó al Tribunal Supremo en 2011, cuando una activista pidió permiso para retirar los tratamientos que la mantenían con vida, pero el tribunal lo rechazó al considerar que la solicitud no había sido presentada por familiares o responsables médicos directos.

Shanbaug murió finalmente en 2015 por neumonía tras más de cuatro décadas en estado vegetativo. Su agresor cumplió siete años de prisión por intento de asesinato y robo, pero nunca fue condenado por violación.

La eutanasia pasiva consiste en retirar o no iniciar tratamientos que mantienen artificialmente con vida a un paciente, a diferencia de la eutanasia activa, que implica administrar sustancias para provocar la muerte. EFE

lgm/ah