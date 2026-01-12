El triunfo de ‘El agente secreto’ en los Globos de Oro despeja su camino hacia los Óscar

Redacción Internacional, 12 ene (EFE).- El triunfo en los Globos de Oro de ‘El agente secreto’, de Kleber Mendonça Filho -mejor película internacional y mejor actor para Wagner Moura-, despeja su camino hacia los Óscar y confirma el buen momento del cine brasileño, que ve cómo podría repetir el triunfo del año pasado de ‘Aún estoy aquí’.

‘El agente secreto’ ya está entre los 15 filmes seleccionados por la Academia de Hollywood en las llamadas shortlists (listas cortas), que reducen el número de contendientes en algunas categorías, en una criba previa a las nominaciones que se anunciarán el día 22.

Y su victoria este domingo en los Globos de Oro frente a rivales que a priori partían con más posibilidades, sitúan al filme de Mendonça Filho en una muy buena posición de cara a los Óscar.

Ambientada en plena dictadura militar brasileña en 1977, la cinta sorprendió desde su proyección en el Festival de Cannes, donde consiguió los premios a mejor dirección y mejor actor, para Moura.

Moura se hizo también anoche con el Globo de Oro a mejor actor de una película de drama al imponerse a nombres como los de Oscar Isaac, nominado por ‘Frankenstein’, o Michael B. Jordan, por ‘Sinners’ (‘Los pecadores’).

Y ‘El agente secreto’ venció a títulos como ‘It Was Just an Accident’ (‘Un simple accidente’), la película que representa a Francia y que está dirigida por el iraní Jafar Panahi, condenado en diciembre a un año de prisión y a dos años de prohibición a salir del país por «propaganda contra el sistema».

O a la que era una de las grades favoritas de la noche, la noruega ‘Sentimental Value’ (‘Valor sentimental’), de Joachim Trier, que llegó a la gala de los Globos de Oro con ocho nominaciones, pero solo se llevó la de mejor actor secundario en un drama para Stellan Skarsgard.

La categoría de mejor película internacional en los Globos se completaban con la española ‘Sirat’, de Oliver Laxe; la surcoreana ‘No Other Choice’ (‘No hay otra opción’), de Park Chan-wook, y la tunecina ‘The Voice of Hind Rajab’ (‘La voz de Hind’), de Kaouther Ben Hania.

Todas ellas están también entre las 15 preseleccionadas por la Academia de Hollywood para el Óscar a mejor título internacional, un listado que incluye además a la argentina ‘Belén’, de Dolores Fonzi, o la iraquí ‘The President’s Cake’, de Hasan Hadi.

Con su triunfo en los Globos de Oro, se reafirma la solidez de la propuesta de ‘El agente secreto’ (‘O agente secreto’), que es el sexto largometraje de Mendonça Filho tras ‘Sonidos de barrio’ (‘O Som ao Redor’, 2012), ‘Doña Clara’ (‘Aquarius’, 2016), ‘Bacurau’ (2019) y los documentales ‘Crítico’ (2008) y ‘Retratos fantasma’ (2023).

El cineasta mejora además el camino que el año pasado llevó a Walter Salles a hacer historia al conseguir el primer Óscar para una película brasileña por ‘Aún estoy aquí’ (‘Ainda estou aqui’).

El filme de Salles, también ambientado en el régimen militar en los años setenta, no se llevó el Globo de Oro a mejor película extrajera, que fue a parar a la francesa ‘Emilia Pérez’, que era la gran favorita. Sí consiguió el de mejor actriz de una película de drama, para el brillante trabajo de Fernanda Torres.

En los Óscar ocurrió lo contrario. Torres no se llevó la estatuilla -la ganó Mikey Madison, por ‘Anora’- pero el filme de Salles triunfó como mejor película internacional, beneficiado sin duda por las polémicas que rodearon a ‘Emilia Pérez’.

Mientras, ‘El agente secreto’, que narra el retorno de un profesor perseguido, interpretado por Moura (‘Narcos’), a la ciudad de Recife (noreste), en 1977, sale de los Globos de Oro en mejor posición, con sus dos premios.

Moura dedicó hace unas horas su Globo de Oro «a aquellos que se mantienen fieles a sus valores en los momentos difíciles».

«‘El Agente Secreto’ es una película sobre la memoria, o la falta de memoria, y el trauma generacional. Si el trauma puede transmitirse de generación en generación, los valores también pueden hacerlo», agregó el actor durante su discurso de agradecimiento.

Y nada más conocerse el triunfo en los Globos de Oro, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, exaltó el cine brasileño y dijo que el filme es «esencial para no dejar caer en el olvido la violencia de la dictadura y la capacidad de resistencia del pueblo brasileño».

Una celebración que podría convertirse en una gran fiesta en Brasil si la película consigue el segundo Óscar tras el de ‘Aún estoy aqui’, cuya victoria el año pasado se celebró como un carnaval en su país de origen. EFE

