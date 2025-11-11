El TTP asegura que no está involucrado en la explosión con al menos 12 muertos en Pakistán

Islamabad, 11 nov (EFE).- El grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) aseguró este martes que no estuvo involucrado en la explosión que tuvo lugar en Islamabad hoy, en la que murieron al menos doce personas, al contrario de lo que dijeron con anterioridad las fuerzas de seguridad paquistaníes.

«El TTP no está involucrado en la explosión que tuvo lugar en el tribunal de Islamabad el 11 de noviembre de 2025», dijo en un comunicado compartido en sus canales habituales Mohammad Khorasani, portavoz de los talibanes paquistaníes.

Anteriormente, fuerzas de seguridad paquistaníes anónimas habían atribuido la posible autoría del ataque al TTP.

Por el momento. ningún grupo ha reivindicado el ataque.

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, informó este martes que la explosión ocurrió en Islamabad frente a un juzgado, fue un ataque suicida y causó al menos doce muertos e hirió a 27 personas.

«Hoy a las 12:39 horas (7:39 GMT) ocurrió un ataque suicida. El ataque causó daños masivos. Doce personas murieron y 27 resultaron heridas», dijo Naqvia a periodistas.

La explosión tuvo lugar frente a los juzgados del distrito, en el sector G-11 de la ciudad, en hora punta. El complejo judicial no está junto a zonas residenciales, pero cientos de personas suelen estar presentes durante el horario de los juzgados.

«El atacante intentó entrar en el recinto del tribunal porque esperaba el momento oportuno para hacerlo. Después, cuando llegó una furgoneta de la policía, atacó la furgoneta, ya que se dio cuenta de que no podía entrar. Todos son revisados antes de ingresar, así que no logró hacerlo», explicó Naqvi.

«Después cambió su objetivo a la furgoneta de la policía. Nuestra primera prioridad es identificarlo», añadió.

La explosión tuvo lugar un día después de que un vehículo explotase cerca del histórico Fuerte Rojo de Nueva Delhi, en la capital de la India, matando al menos a ocho personas e hiriendo a veinte.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, prometió este martes llevar ante la Justicia a todos los responsables de la explosión en Nueva Delhi.

Pakistán ha experimentado un aumento de ataques de grupos armados desde que los talibanes llegaron al poder en Afganistán en verano de 2021.

Islamabad acusa a Kabul de albergar a insurgentes del TTP en su territorio para que lleven a cabo ataques dentro de Pakistán, algo que el Gobierno de facto de Afganistán niega. EFE

