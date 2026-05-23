El turismo, un sector clave para el Líbano, ahogado una vez más por la guerra

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Noemí Jabois

Beirut, 23 may (EFE).- Después de ser golpeado en los últimos años por protestas masivas, una pandemia y una de las peores explosiones no nucleares de la historia, el sector turístico libanés vuelve a estar contra las cuerdas a causa de una nueva guerra, que ha dejado los hoteles de Beirut con una ocupación de apenas el 5 al 11 %.

En las mismas fechas de 2025, el dato oscilaba entre el 50 y el 60 %, mientras que el aeropuerto capitalino recibía entre 8.000 y 10.000 pasajeros diarios frente al máximo de 4.000 que registra en la actualidad, según el presidente de la Asociación de Hoteles Libaneses, Pierre Achkar.

El también jefe de la Federación de Sindicatos de Turismo no espera un aumento significativo de la ocupación hotelera de cara a la importante festividad musulmana del Aíd al Adha la próxima semana, sobre todo en Beirut, que depende especialmente del turismo internacional.

Temporada estival floja

«El verano pinta igual. Según los contactos que tenemos con instituciones turísticas y especialmente con agencias de viaje en Australia, Canadá y Estados Unidos, donde hay una comunidad libanesa grande, vemos que una gran parte de los libaneses canceló sus viajes», alerta Achkar a EFE.

«Y otra parte tiene problemas con el alto precio de los billetes de avión», agrega.

Por ello, este año el presidente de los hosteleros solo cuenta con la mitad de la diáspora libanesa que suele viajar al país durante la temporada estival, a lo que se suma que sus estancias serán también mucho menores, con reservas máximas de quince días para visitar a la familia y sin margen para el turismo.

Después de los varapalos de los últimos años, muchos de los hoteles y restaurantes que antes abrían verano e invierno ya venían limitando su actividad exclusivamente a los meses estivales. Ahora, el empresario teme que algunos «quizá ni abran este verano porque ven la situación muy mal».

El Beit Toureef, en pleno corazón de Beirut, registra una ocupación superior a la media capitalina gracias a la clientela que han cosechado en sus tres años de vida, pero aún así las cifras «siguen sin ser lo suficientemente buenas como para operar un negocio», en palabras de su director, Sassine Mazraani.

«Teníamos doce habitaciones, subimos a veinte simplemente porque siempre estábamos a más del 100 % de ocupación en estos días. Y ahora ha caído en un 60 % si no más», apunta en declaraciones a EFE el también propietario de este hotel tipo ‘boutique’.

No espera que la situación mejore de cara al verano, con como mucho un incremento de un 10 %, aunque no descarta un «milagro» que traiga paz al país y ayude a reactivar el flujo de turistas extranjeros, la principal clientela de su establecimiento.

El Beit Toureef abrió en 2023, el mismo año en que estalló la anterior guerra con Israel, que se prolongó durante 14 meses y también golpeó con fuerza el sector.

«A lo largo de estos tres años, diría que probablemente estuvimos a punto de cerrar tres o cuatro veces», reconoce Mazraani.

«Pero aún (somos) capaces de sobrevivir como puedes ver, con cualquier atisbo de esperanza este país se llena, siempre. Cada vez que hay un atisbo de esperanza estoy personalmente muy sorprendido con como se llena el país», sentencia.

La incertidumbre

El Hotel Grand Meshmosh no está en una situación mejor, con huéspedes en apenas seis o siete de sus 26 habitaciones y cuatro dormitorios compartidos.

Su gerente, Michel Chebli, lamenta a EFE que normalmente están llenos para estas fechas, parte de la temporada fuerte que va desde marzo hasta noviembre, mientras advierte de la «muy preocupante» situación actual, con un alquiler y salarios que pagar en medio de los crecientes costes de vida.

«Si solo estuviese pasando esto ahora sería aceptable, pero tuvimos la explosión de Beirut, el covid, las protestas políticas, la guerra, la crisis financiera. Algo de tiempo de descanso y luego guerra de nuevo», enumera el hostelero.

«Estamos sangrando, a veces te dan terapia intravenosa y sobrevives un poco más, pero honestamente no sé cómo vamos a ser capaces de aguantar», comenta.

Para él, este conflicto es probablemente el peor de los azotes sufridos por el sector en los últimos años, pues cada día amanece con el sonido de un dron israelí sobre su cabeza, con la incertidumbre «al máximo nivel» y sin tener ni idea de hasta cuándo va a continuar todo esto.

Cuando estalló el conflicto a comienzos de marzo, Chebli estimó que la situación se prolongaría un mes o dos, por lo que decidió aprovechar el bajón para emprender las reformas que tenían pendientes en el edificio. Sin embargo, los trabajos terminarán en menos de diez días y todavía no hay un final a la vista.

«Si seguimos así hasta finales de año será catastrófico, creo que igual tendríamos que cerrar, porque estamos funcionando con las reservas económicas del hotel», concluye. EFE

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