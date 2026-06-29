El turismo aéreo podría subir el alquiler en España 217 euros al año hasta 2031

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Bruselas, 29 jun (EFE).- El auge del turismo aéreo podría elevar los alquileres en España hasta 217 euros al año de aquí a 2031, según un informe publicado este lunes por la organización ecologista Transport & Environment (T&E), que sitúa a España entre los países europeos más expuestos a este fenómeno.

El estudio, realizado por el laboratorio de ideas británico New Economics Foundation (NEF) y que analiza doce economías europeas, sostiene que el aumento de las llegadas turísticas por avión presiona al alza los precios de la vivienda, un efecto que tiende a trasladarse después a los alquileres, especialmente en economías muy dependientes del turismo como la española.

El alquiler medio en España subiría 217 euros al año entre 2026 y 2031 por efecto del turismo aéreo, una cifra similar a la de Grecia y Portugal e inferior a la de Irlanda (251 euros), el país más afectado en términos absolutos.

Para llegar a esa cifra, el estudio parte del crecimiento previsto del tráfico aéreo de pasajeros hasta 2031, según datos de Eurocontrol -el organismo europeo que coordina la navegación aérea-, y calcula cuánto presiona eso al alza el precio de la vivienda.

De ahí estima qué parte de esa subida termina trasladándose al alquiler -los autores asumen que un 80 % del aumento del precio de la vivienda se refleja finalmente en la renta- y reparte el resultado entre los hogares de cada país.

Salarios que no acompañan

El informe documenta además otra cara del mismo fenómeno: mientras la vivienda se encarece, los salarios reales en el sector turístico español apenas se mueven.

Los datos, según el estudio, muestran un ligero descenso entre 2008 y 2024, una medida que el propio informe admite que no recoge ni las ayudas públicas a la renta ni la precariedad del empleo en el sector.

«A menudo, cuando se amplía un aeropuerto, se promete a las comunidades locales una gran cantidad de beneficios económicos, (…) pero los bajos salarios que ofrecen compensan mal el aumento del coste de la vivienda, la sobrecarga de infraestructuras y el incremento de la contaminación», afirmó en un comunicado Alex Chapman, responsable de Política Económica de la NEF.

El 44 % de los ingresos del sector de alojamiento están en manos de grandes empresas de más de 250 empleados -una cifra que, según el informe, probablemente subestima el peso real de plataformas como Airbnb-.

El estudio estima asimismo que España pierda alrededor de 1.000 millones de euros anuales en inversión empresarial no inmobiliaria hasta 2031, a medida que el encarecimiento de la vivienda desvía capital hacia la propiedad y lo aleja de sectores productivos.

«La inversión en negocios no turísticos cae a medida que los inversores optan por acumular propiedades. Esto deja a los trabajadores atrapados por sus costes de vivienda, sin poder cambiar a un mejor empleo ni invertir en su formación», añadió Chapman.

«Una batalla perdida»

El informe recuerda que España ha comprometido 12.900 millones de euros en inversión aeroportuaria, incluidas las ampliaciones de los aeropuertos de Barcelona y Madrid, y lo presenta como prueba de que los gobiernos europeos siguen «apostando por el crecimiento impulsado por la aviación y el turismo» a pesar de la «creciente preocupación» por sus efectos en las comunidades locales.

«Intentar gestionar la masificación turística mientras se amplían simultáneamente los aeropuertos de Dublín, Barcelona o Lisboa es una batalla perdida», afirmó la responsable de la campaña Travel Smart de T&E, Denise Auclair, quien pidió a los gobiernos «detener de inmediato las ampliaciones aeroportuarias» si quieren proteger la vivienda asequible.

T&E reclama a la Comisión Europea que la próxima Estrategia de Turismo Sostenible incluya una revisión del impacto de la llegada de turistas por avión en la vivienda, ponga fin a las ampliaciones aeroportuarias en zonas saturadas y priorice medios de transporte bajos en emisiones, como el tren. EFE

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