El turismo deja 928 millones de dólares en divisas a Uruguay durante el verano

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Montevideo, 8 abr (EFE).- Uruguay registró un «crecimiento sostenido en la actividad turística» durante la temporada de verano con divisas que alcanzaron los 928 millones de dólares, según informó este miércoles el Ministerio de Turismo.

Estos datos corresponden al período comprendido entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 y representan un aumento del 3 % del gasto turístico total en comparación con el mismo período de la temporada 2024-2025.

La cartera detalló que en la temporada 2025-2026 ingresaron al país sudamericano un total de 1.301.913 turistas.

Entre los visitantes de la región se destaca que 900.385 llegaron de Argentina, 155.931 de Brasil, 27.856 de Chile y 25.453 de Paraguay. En tanto, arribaron 72.354 turistas de Europa y 53.383 de Estados Unidos.

Los turistas que eligieron vacacionar en Uruguay gastaron en promedio 713 dólares por persona, lo cual representa un incremento del 11,9 %.

Además, la estadía promedio por persona fue de ocho noches, un 8,7 % más que en la temporada anterior, dato que «evidencia una mayor permanencia de los visitantes en el destino».

Esta temporada, el lugar más visitado de Uruguay fue la mundialmente reconocida ciudad de Punta del Este, epicentro de la actividad social durante la temporada estival.

Los turistas también eligieron vacacionar en Montevideo, Colonia, el litoral termal del país, Piriápolis, la Costa de Oro y la costa de Rocha, destinos que se distinguen como los más visitados.

«En conjunto, estos indicadores confirman una tendencia positiva para el sector turístico, destacando el atractivo de Uruguay y el impacto favorable de las políticas y estrategias orientadas a fortalecer la actividad», analiza el ministerio, que al cierre del año 2025 había informado un crecimiento del gasto turístico total de un 16,6 % en relación al 2024. EFE

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