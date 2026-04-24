El turismo dominicano atento al impacto del alza de los combustibles por la guerra en Irán

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Santo Domingo, 24 abr (EFE).- El sector turístico de la República Dominicana vigila el posible impacto que provocaría en la competitividad del país el alza de los combustibles por la crisis en Oriente Medio, y ha planteado al Gobierno, de ser necesario, revisar impuestos y mantener tarifas, afirmó este viernes la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), Aguie Lendor.

«Estamos trabajando junto a las autoridades sobre ese tema. Lo estamos monitoreando muy de cerca», dijo la ejecutiva en la última jornada del Dominican Annual Tourism Exchange (DATE), considerada la feria turística más importante del Caribe, celebrada en Punta Cana, este dominicano.

Sin embargo, señaló que, de acuerdo con lo que le han explicado las autoridades, la República Dominicana cuenta con «suficiente abastecimiento» de combustibles para el resto del año.

«Hemos hablado con el Gobierno para que, si es necesario, en algún momento revisar los impuestos para no afectar el monto total del combustible y poder mantener la tarifa, que es lo que pudiera estar subiendo mucho y sacarnos de competencia», apuntó Lendor.

Por ello, «vamos a ir viendo el panorama y evaluando de acuerdo a las circunstancias», agregó en su declaración al final de la feria DATE, organizada por Asonahores y en la que se dieron cita más de 200 empresas provenientes de más de 20 mercados emisores.

La República Dominicana fue el destino más visitado del Caribe en 2025, con más de 11,7 millones de visitantes, y proyecta alcanzar entre 12 y 12,5 millones en 2026, impulsados por la expansión de rutas aéreas y la diversificación de mercados.

El sector turístico produjo más de 800.000 empleos directos, indirectos e inducidos el año pasado, según datos del Ministerio de Turismo de la República Dominicana. EFE

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