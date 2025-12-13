El turismo español encabeza las visitas a Capadocia, por delante de China y Corea

Ilya U. Topper

Göreme (Turquía), 13 dic (EFE).- España es por delante de China y Corea del Sur, la primera fuente del turismo en Capadocia, una de las regiones más populares de Turquía gracias a su atractivo paisaje y su patrimonio arqueológico, según datos comunicados a EFE por el Ministerio de Cultura y Turismo turco.

Un total de 1,3 millones de visitantes pernoctaron en Capadocia en 2024, un aumento del 13,5 % respecto al año anterior, señalan los datos de la institución, sin diferenciar entre extranjeros y nacionales.

Entre los foráneos, apuntan desde el Ministerio, «España encabeza la lista de 2024, al igual que en 2023, mientras que China viene en segundo lugar, Corea del Sur en tercero, Italia en cuarto y Estados Unidos en quinto».

La destacada posición de España puede sorprender cuando, acorde al Instituto Nacional de Estadística (TÜIK), solo unos 380.000 españoles visitaron Turquía el año pasado, cifra muy debajo de los 6,6 millones de alemanes o 4,4 millones de británicos, que encabezan las estadísticas junto a los 6,7 millones de rusos.

Pero el destino principal de estas tres nacionalidades es la oferta de sol, mar y playa de los grandes complejos hoteleros en la provincia mediterránea de Antalya, una propuesta que no seduce, obviamente, al viajero español, más enfocado hacia un turismo cultural.

Paisaje y cultura

Y Capadocia, en el altiplano de Anatolia, tiene una única combinación de monumentos históricos y un paisaje a menudo llamado «lunar», a falta de un término mejor para sus abruptas formaciones rocosas de piedra caliza, aunque la palabra no hace justicia a la fertilidad de sus valles.

Los extensos viñedos de la zona producen varias marcas de vino apreciadas en todo el país, amén de frutales y variedades de verdura que sustentan la popular gastronomía local.

Pero las rocas erosionadas por lluvia y viento en forma de delgadas setas, conocidas como «casas de hadas», o como «chimeneas de hadas» por su forma, son desde luego el atractivo principal para los visitantes, especialmente gracias a la opción de observarlos durante un viaje en globo de aire caliente.

Aunque subirse a un globo es en parte cuestión de suerte, ya que las autoridades vetan el despegue si las condiciones meteorológicas lo desaconsejan, el año pasado, 933.000 visitantes participaron en uno de estos viajes, una plusmarca histórica, según el Ministerio.

Un destino que no depende de la meteorología son las «ciudades» subterráneas, sistemas de pasadizos y salas en numerosos niveles, hasta 85 metros bajo la superficie, que fueron excavados principalmente en la época bizantina, aunque sus orígenes pueden ser muy anteriores.

Destinos del ‘top ten’ de Turquía

Los espacios subterráneos de Kaimakli y Derinkuyu aparecen entre los diez lugares más visitados de Turquía, junto al conjunto rocoso de Pasabaglari y el museo al aire libre de Göreme, un complejo de varias iglesias griegas medievales excavadas en la roca, algunas decoradas con impresionantes frescos.

Admirar los apóstoles y escenas bíblicas sobre un fondo azul brillante en la «iglesia oscura», la más famosa de este conjunto, es inolvidable… o debería serlo, porque el recuerdo es lo único que se lleva, ya que se prohíbe fotografiar los frescos.

Estas iglesias estaban en uso entre la población local, en gran parte compuesta por cristianos ortodoxos de lengua griega, hasta el fin del Imperio otomano, en 1923.

Hoy, Capadocia también es uno de los destinos más valorados por excursiones escolares u otros grupos organizados por las autoridades culturales: unas 3 millones de personas pasaron en 2024 solo una jornada en la región, lo que sumado a los 1,3 millones de viajeros con pernoctación lleva el total de visitantes a 4,3 millones. EFE

