El ultraderechista Aliaga pide suspender la proclamación de resultados de comicios en Perú

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Lima, 15 abr (EFE).- El candidato de ultraderechista a la Presidencia de Perú, Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, presentó este miércoles un recurso formal ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú en el que pidió que se suspenda la proclamación de resultados de los comicios generales del pasado domingo y lunes por la presunta «afectación al derecho al voto de más de 600.000 ciudadanos».

López Aliaga, quien en las últimas horas señaló que en las elecciones se produjo un fraude, sin presentar pruebas, precisó en su documento que se debe suspender «la proclamación del segundo y tercer lugar» de la elección presidencial, cuya votación es liderada por la líder derechista Keiko Fujimori.

Los últimos resultados oficiales señalaron que el izquierdista Roberto Sánchez desplazó a López Aliaga del segundo lugar, con lo que disputaría la Presidencia de Perú con Fujimori en una segunda vuelta electoral el próximo 7 de junio.

En ese sentido, López Aliaga también pidió que el pleno del JNE que determine «el mecanismo que garantice el ejercicio del derecho al voto» de 608.000 electores supuestamente afectados por los retrasos en la instalación de mesas y problemas logísticos en Lima durante las primeras horas de los comicios.

El candidato remarcó que este es «un hecho de consecuencias electorales directas y demostrables» y consideró que los electores afectados «no decidieron quedarse en casa: fueron impedidos por un falló del Estado».

Según datos presentados por López Aliaga, los problemas logísticos llevaron a un «incremento significativo» de la tasa de ausentismo electoral, que pasó de 13,35 % en 2016 a un 20,14 % en el actual proceso.

En ese sentido, solicitó al JNE que evalúe estos hechos «dentro del marco legal correspondiente» para garantizar la transparencia del proceso y la protección del derecho fundamental al voto.

López Aliaga, quien fue alcalde de Lima hasta octubre pasado, ya aseguró este martes en un mitin que no aceptará el resultado de las elecciones, incluso, si él es quien pasa a segunda vuelta.

El ultraconservador insistió, sin aportar pruebas, en denunciar un fraude debido a los problemas logísticos que llevaron a la extensión de las elecciones hasta el lunes en trece colegios electorales de Lima, que reunían a 52.000 electores en conjunto, aunque el candidato sostuvo que hubo 1,6 millones de personas que no votaron por los retrasos en las aperturas.

«Si el fraude se consuma, yo convoco a una marcha multitudinaria», dijo López Aliaga a sus seguidores, a quienes pidió estar en alerta y sumarse a la «insurgencia civil si se termina de consumar el fraude».

Tras eso, Fujimori pidió a López Aliaga demostrar con datos las irregularidades que denuncia y remarcó que no se puede permitir que se convoque a una insurgencia, porque «en una democracia y en un Estado de derecho, quienes lideran partidos tienen el deber de preservar el orden».

Con el 91,6 % del escrutinio oficial, Fujimori es primera con el 17,04 % de los votos validos, seguida por el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), con 12,07 %; López Aliaga, con 11,84 %; y el centrista Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), con 11,05 %. EFE

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