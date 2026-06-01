El ultraderechista De la Espriella desafía a la izquierda en el balotaje en Colombia

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Tras la sorpresa de la primera vuelta, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, que representa el rechazo al mandatario Gustavo Petro, parte con ventaja frente a la izquierda para el balotaje del 21 de junio en Colombia.

El abogado de 47 años se impuso por un estrecho margen el domingo delante del senador oficialista Iván Cepeda, y amenaza con desplazar al primer gobierno de izquierda en la historia del país.

Conocido como «El Tigre», con extravagantes puestas en escena y promesas de mano dura, De la Espriella, que nunca había aspirado a un puesto de elección popular, consiguió un récord de apoyos con más del 43% de los casi 24 millones de votos emitidos. Cepeda obtuvo el 41%.

Tras una campaña más bien chata y sin debates, los candidatos entran en una carrera apretada de tres semanas en la que tendrán que pelear cada voto restante.

La pregunta es hacia dónde se volcarán el centro y la derecha tradicional del influyente expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), cuya candidata, la senadora Paloma Valencia, apoyó a De la Espriella tras quedar rezagada en un tercer lugar con poco menos del 7% de los votos.

«El país está bastante dividido (…) la sensación es que en segunda vuelta las cosas van a seguir igual», dice a la AFP Camilo Martínez, un diseñador de 25 años en la caribeña Barranquilla.

En un airado discurso el domingo, Cepeda se comprometió a derrotar al «fascismo mafioso» y puso en duda los resultados previos, en declaraciones que marcaron un giro en su personalidad usualmente serena.

El lunes acusó a De la Espriella de «robarse» el símbolo de la camiseta amarilla de la selección colombiana de fútbol para su campaña, como hicieron los seguidores del exdirigente ultraderechista Jair Bolsonaro en Brasil.

«Acostumbra a robarse las cosas, ahora se roba la camiseta de la Selección Colombia», dijo el senador de 63 años.

– Difícil de «tragar» –

Los inesperados resultados fueron una victoria para De la Espriella, coinciden expertos consultados por la AFP, aunque no significan un triunfo garantizado en segunda vuelta.

A pesar de que la mayoría de votantes de la derecha tradicional «se van a inclinar más fácil hacia De la Espriella», para muchos de ellos y del centro la personalidad del abogado y sus políticas «extremas» son «difíciles de tragar», explica Felipe Botero, director del departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes.

Lenguaraz y desenvuelto, el abogado calificó a Cepeda y a Petro como un «par de delincuentes» y «bandidos», en un discurso en su bastión Barranquilla el domingo, vestido con la camiseta de la selección nacional y protegido por un cristal blindado.

Con frecuentes alusiones a la «patria», De la Espriella eleva promesas de salvar a Colombia de la «destrucción» de la izquierda y la peor ola de violencia en la última década con bombas, ataques con drones y cientos de muertos.

«Somos la manada que habrá de derrotar para siempre al comunismo», agregó este admirador de mandatarios como el estadounidense Donald Trump, el salvadoreño Nayib Bukele y el argentino Javier Milei.

– «Misógino» y «homofóbico» –

Hijo de un político comunista asesinado por agentes estatales y paramilitares, Cepeda defiende los derechos humanos, a los pobres y apuesta por continuar las políticas sociales de Petro.

Recibió los resultados con sorpresa, pues apuntaba a ganar en primera vuelta y se apoyaba en las proyecciones a su favor para rechazar participar en debates.

El lunes cedió a discutir con su rival públicamente, aunque sin fecha prevista, ni condiciones definidas.

«¿Ahora sí, cobarde?», respondió De la Espriella, quien pidió a los medios de comunicación «que fijen fecha y hora» para llevarlo a cabo.

Los insultos de lado y lado suben de tono.

Cepeda llama «misógino» y «homofóbico» al derechista, en respuesta a numerosos comentarios del abogado sobre el tamaño de sus «cojones» y críticas a opositores gays.

Pero debe moderarse si aspira a conquistar el centro, señalan expertos.

De su lado, De la Espriella «recogió el sentir del antipetrismo y del radicalismo de derecha», explica Juan Nicolás Garzón, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana.

El abogado quiere construir megacárceles para criminales que sean alimentados con «pan y agua» y hacer ricos a los colombianos, así como él lo logro.

La izquierda cuestiona el origen de su fortuna y la defensa de personalidades como nacotraficantes y el presunto testaferro del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro, Alex Saab.

De la Espriella representa «una derecha anacrónica, reaccionaria» en la región, dijo Conny García, una defensora de derechos humanos de 37 años que apoya a Cepeda.

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