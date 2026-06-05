El ultraderechista López Aliaga llama a votar por Fujimori, la «única opción democrática»

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Lima, 4 jun (EFE).- El excandidato peruano Rafael López Aliaga, del partido ultraderechista Renovación Popular, llamó este jueves a votar por la derechista Keiko Fujimori, quien se juega la segunda vuelta este domingo contra el izquierdista Roberto Sánchez, al ser «la única opción democrática».

«No somos indiferentes, vemos el problema, esta segunda vuelta está muy empatada y entonces no podemos dejar el país al garete, responsablemente pedimos el voto por la única opción democrática, que en estos momentos se llama Keiko Fujimori», dijo López Aliaga en una rueda de prensa.

El exalcalde de Lima (2023-2025), que renunió al cargo para ser candidato presidencial, agregó que aunque su partido tenga «grandes diferencias» con el partido fujimorista Fuerza Popular, tienen que poner en la balanza la defensa de la democracia o entrar en «una dictadura de izquierda radical con aliados de la peor estirpe».

El líder de Renovación Popular afirmó que no votar este domingo o votar en blanco significa «someter a Perú a una desgracia», pues si Sánchez gana, aseguró que habrá una fuga de capitales, una subida del tipo de cambio, faltará el trabajo y habrá cero inversión, pues según indicó «el modelo estatista» que promueve el izquierdista se ha demostrado que no funciona.

«¿A dónde nos quiere llevar Sánchez, a Bolivia, Venezuela, Cuba, Nicaragua…? Basta ya, los jóvenes y los pobres del Perú han sido secuestrados por esa izquierda del mal, asesina y ladrona, nunca vamos a pactar con eso y sabiendo que la democracia está en riesgo en nuestro país, levantamos la voz», sostuvo el exalcalde de Lima.

Por otro lado, invocó a los militantes y seguidores de Renovación Popular a acudir como observadores electorales de Fuerza Popular, «para que no le roben el voto al pueblo más humilde».

La secretaria general de Renovación Popular, Norma Yarrow, señaló que han emprendido una lucha solos sobre «unas nefastas, fraudulentas y viciadas elecciones», pero para la formación, la patria y la libertad está primero.

«Pedimos el voto por Keiko Fujimori, por Fuerza Popular para que este de 7 de junio no se viva un terrorismo radical», dijo Yarrow.

Desde la primera vuelta electoral del 12 de abril, López Aliaga, que se quedó fuera de la segunda vuelta por unos 21.000 votos a favor de Sánchez, defiende sin pruebas sólidas que hubo un fraude en su contra, una narrativa alimentada por las fallas logísticas ocurridas en la capital.

Las primera vuelta estuvo protagonizada por graves retrasos en la apertura de colegios por falta de material electoral en Lima, principal bastión electoral de López Aliaga, quien afirma que hubo un «golpe de Estado electoral». EFE

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