El Unicaja del dominicano Tyson Pérez aspira a todo en la Copa del Rey

Málaga, 11 feb (EFE).- El Unicaja del dominicano Tyson Pérez, tras el fiasco de la pasada edición de la Copa del Rey, donde era el anfitrión y fue eliminado en los cuartos de final por La Laguna Tenerife, afronta el torneo copero de Las Palmas siendo uno de los favoritos tras su buena temporada, aunque su rival en el debut, el Joventut Badalona, llega sin presión y al alza.

Pese a marchar segundo en la Liga Endesa, a un solo triunfo del Real Madrid, el equipo malagueño está atravesando un momento irregular, con altibajos, debido a las derrotas inesperadas en la Liga Endesa contra el Bàsquet Girona (91-85), y la de la pasada jornada ante el Río Breogán (81-79), si bien entre ambas selló un triunfo incontestable frente al Baskonia (94-73).

A esta victoria hay que añadir las dos conseguidas en el inicio de los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL) ante el Manisa (91-73) y el Rytas Vilnius (92-74), lo que le sitúa como líder en el torneo continental.

Fueron dos accidentes ligueros, quizás, porque al Unicaja le está costando coger el ritmo de juego trepidante y rápido que imprime como visitante, y también debido a que los jugadores puedan estar pensando en la cita copera, muy importante para ellos y donde pueden demostrar todo su potencial, como ocurrió en la edición de Badalona 2023, cuando se proclamaron campeones por segunda vez en su historia.

El papel de favorito que algunos le otorgan, incluso para destronar al Barça y al Real Madrid, que acusan sus enfrentamientos en la Euroliga y la dureza del calendario, no le gusta a los dirigentes cajistas, no solo al presidente, Antonio Jesús López Nieto o al director deportivo, Juanma Rodríguez, tampoco al técnico Ibon Navarro.

Prefieren acudir a Las Palmas como un equipo sin relevancia, como pasó hace dos años, en la Copa del Rey de Badalona, donde consiguió el título de forma inesperada, al deshacerse del Barça y Real Madrid, y en la final del por aquel entonces denominado Lenovo Tenerife.

De aquel triunfo prácticamente queda toda la plantilla, a excepción de Will Thomas, ya retirado; Darío Brizuela (Barça) y Augusto Lima (Leyma Coruña), aunque este no llegó a jugar al estar lesionado de gravedad, al igual que Yankuba Sima, que fue su sustituto, y no pudo ser alineado en aquel torneo al estar lesionado.

Ahora acude a Las Palmas con algún retoque en su plantilla como el del escolta estadounidense Kameron Taylor, que cumple su segunda temporada con unos números espectaculares, el ala-pívot francés killian Tillie o el pívot polaco Olek Balcerowski, fichajes para la actual campaña que aumentan la rotación a 14 jugadores.

El primer envite frente al Joventut no será fácil, ya que es la eliminatoria que abre el torneo el jueves a las 18:30 horas, y siempre los equipos favoritos o en el papel superiores, sufren para doblegar a su oponente.

Además, la única vez que se han visto las caras esta temporada en la Liga Endesa el Unicaja sufrió en el pabellón Olímpico de Badalona para derrotar a un conjunto catalán muy bien trabajado (75-79).

Solo existe un precedente en la Copa del Rey entre estos dos equipos históricos, ya que se enfrentaron precisamente en la eliminatoria de cuartos en Valencia en 2003, hace 22 años, con triunfo cajista (75-77), en un partido muy igualado, como el que se prevé este jueves.

Si nos remontamos a todos los encuentros que han disputado ambos equipos en las distintas competiciones, fase regular de la Liga Endesa, play off por el título, Euroliga, Eurocopa y Supercopa, el balance es muy parejo, ya que en 94 partidos, el Unicaja venció en 48 y perdió en otros 46 encuentros.

El técnico del equipo malagueño, Ibon Navarro, coleccionador de títulos con el club malagueño -Copa del Rey, Liga de Campeones, Copa Intercontinental y Supercopa en apenas tres temporadas- y que prolongó hace unas semanas su contrato hasta 2027, quiere añadir otro éxito a su palmarés, en una Copa muy reñida y abierta.

En cuanto a bajas, el Unicaja solamente tendrá una, la del alero internacional canadiense Melvin Ejim, que en el enfrentamiento de Liga ante el Valencia Basket se lesionó con la rotura del soleo de la pierna derecha y no llega a tiempo para la cita copera.

Ibon Navarro, por consiguiente, solo tendrá que hacer un descarte, siempre y cuando no haya un contratiempo de última hora, para decidir los 12 jugadores que se enfrenten al Joventut.

El estudio del rival, los sistemas, el modo de jugar, las características de los jugadores, harán que el entrenador del conjunto malagueño decida quien es el que verá el partido desde la grada, siendo alguno de los pívots, David Kravish, Yankuba Sima o el propio Balcerowski, quienes tengan más opciones de ser el descartado en su estreno copero. EFE

