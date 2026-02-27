El Universal, Premio Rey de España por documentar el grave aumento de migrantes ahogados

Madrid, 27 feb (EFE).- El equipo de investigación de El Universal (México) ha obtenido el Premio Internacional Rey de España de Periodismo, en la categoría de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria, por documentar el grave aumento de muertes por ahogamiento entre migrantes que intentan cruzar el Río Bravo hacia EEUU, anunció este viernes el jurado de estos galardones, organizados por la Agencia EFE y Aecid.

Miriam Ramírez Arévalo y su equipo de El Universal, con la colaboración de Lighthouse Reports y el Washington Post, recorrieron ambos lados de la frontera a lo largo de varios meses, analizaron cientos de documentos y construyeron bases de datos con información oficial y propia.

Así, la investigación «Río Bravo: el caudal de los mil migrantes muertos» revela datos omitidos por fuentes oficiales, lo que destapó una cifra de más de un millar de personas ahogadas entre 2017 y 2023, casi el doble de lo reconocido por las autoridades estadounidenses.

El jurado señaló que el reportaje es un «buen trabajo de campo», «interactivo» y un «tema muy actual», de una «factura técnica inmejorable», con «fotos impactantes», además de poseer una «interfaz muy buena» que te sumerge en el drama. EFE

