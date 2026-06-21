El Universal (México): «La migración no se puede entender desde la distancia»

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Madrid, 21 jun (EFE) .- «La migración no se puede entender desde la distancia», aseguran a EFE las periodistas Miriam Ramírez y Daniela Guazo, integrantes del equipo de El Universal (México), ganador del Premio Rey de España de Periodismo 2026 en la categoría de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria por el reportaje ‘Río Bravo: el caudal de los mil migrantes muertos’.

«Porque una cosa es lo que pueden decir los números y los datos, y otra muy distinta es escuchar a las personas, conocer lo que viven en sus comunidades y entender cómo les afecta el contexto», aseguran ambas en una entrevista con EFE en Madrid, donde mañana recibirán el galardón de manos del rey Felipe VI en la Casa de América.

El trabajo de El Universal, en alianza con Lighthouse Reports y The Washington Post, documenta el aumento de fallecimientos de migrantes por ahogamiento en el río Bravo, cerca de 1.000 muertes desde 2021, con análisis de cientos de documentos y bases de datos oficiales y propias.

«No puedes comprender lo que ocurre sin ir al lugar, sin recorrerlo, vivirlo y sentirlo. Eso no se puede experimentar desde una oficina», reiteran las periodistas que reconocen que más allá del respaldo institucional que tuvieron para realizar el reportaje había un «interés personal por visibilizar estas problemáticas».

Un trabajo largo, de casi un año, que les llevó a tomar conciencia de que «detrás de los números hay personas, niños, bebés y familias enteras. Dejan de ser cifras frías y es ahí donde el impacto emocional se vuelve mucho más fuerte».

«En México confluyen muchísimas historias y el reto ha sido precisamente evitar que los datos deshumanicen la realidad. Cuando tratamos temas como migración, desapariciones u homicidios, trabajamos con grandes cantidades de datos, pero nuestro objetivo es conectarlos siempre con las personas que están detrás de ellos», explica Guazo.

La reportera destaca la dificultad a la hora de conseguir los datos previos al trabajo sobre el terreno, porque «lamentablemente ha habido un retroceso en México en el acceso a la información. La opacidad es cada vez mayor y los gobiernos recientes muestran una tendencia creciente a restringir el acceso a la información pública y a resistirse a la rendición de cuentas».

«En este trabajo fue especialmente difícil porque los datos que nos entregaban no estaban desagregados. No podíamos saber quién moría, dónde, por qué, qué edad tenía o cuál era su nacionalidad. Solo recibíamos cifras globales», indica Guazo, quien señala que obtuvieron la información tras una larga batalla con las autoridades mexicanas.

Tanto ella como Ramírez apuntan a la militarización de las fronteras como causa del aumento de las muertes, sobre todo desde la llegada al poder en Estados Unidos de Donald Trump.

«México ha terminado convirtiéndose en una especie de primera frontera. Esto se traduce en un aumento de la presencia militar tanto en la frontera sur como en la frontera norte, además de políticas de desgaste y persecución contra las personas migrantes», explica Guazo.

Ellas también sufrieron presiones durante la elaboración del reportaje, aunque más que directas «nos enfrentamos a situaciones de riesgo en el terreno. Además de la presencia militar, existe una fuerte presencia del crimen organizado», aseguran..

«Las personas migrantes se enfrentan a autoridades migratorias, militares, policías estatales y, al mismo tiempo, a grupos criminales que en muchas ocasiones actúan en connivencia con esas autoridades. Para todos ellos, el migrante se convierte en una mercancía», afirma Ramírez, quien apunta que ahora mismo, y desde la pandemia, ya no son solo los hombres jóvenes los que abandonan sus países, son familias enteras.

Ambas periodistas aseguran que hace falta más que nunca un «periodismo humano, basado en el respeto, la empatía y la escucha».

«Es necesario estar en el territorio, acudir a las comunidades y contar las historias de los grupos más vulnerables. En México tenemos una grave crisis de desapariciones y el periodismo debe seguir visibilizando fenómenos tan complejos y dolorosos como este», concluyen. EFE

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