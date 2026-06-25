El Uruguay-España, en 5 focos

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Iñaki Dufour

Redacción deportes, 25 jun (EFE).-

1 – La importancia del primer puesto

Aún más si cabe que en cualquier otro torneo, la primera posición del grupo H es un asunto fundamental en la última jornada, porque la segunda plaza dirige directamente a enfrentarse con Lionel Messi, el máximo goleador de la historia de los Mundiales y del actual, y a Argentina, la vigente campeona y ganadora de sus dos compromisos hasta ahora.

Hay un aviso incluso más serio: ni España ni Uruguay están aún clasificadas. La victoria es el único resultado que garantiza el liderato y el pase de España y Uruguay, aunque también puede ser válido el empate para el conjunto de Luis de la Fuente para ser líder si Cabo Verde no gana por más de tres goles a Arabia Saudí.

2 – La presión de Uruguay: una derrota casi la elimina

Uruguay encara la última jornada al filo de la eliminación. Es una final para el conjunto celeste, que necesita ganar a España para clasificarse y ser primera de grupo a la vez. El empate lo deja en una situación tan incierta e inquietante que puede derivar incluso en el adiós al torneo, pendiente del marcador entre Cabo Verde y Arabia Saudí. Si Uruguay iguala, necesitaría entonces que también lo hicieran sus otros rivales y por menos o los mismos goles que ella. Si venciera cualquiera de las dos, a Uruguay sólo le vale el triunfo.

3 – Lamine Yamal más Nico Williams

A la espera del once que alineará Luis de la Fuente, la tercera jornada abre ya la opción de que Lamine Yamal y Nico Williams compartan once por primera vez en este Mundial, cada uno por un extremo, con el aval de sus once triunfos, cuatro empates, ninguna derrota y la conquista de la Eurocopa cuando han compartido alineación titular en el equipo nacional. Luis de la Fuente ya explicó el pasado domingo que ambos ya estaban listos para ello.

4 – El equilibrio de Rodri y Pedri

España apenas ha necesitado una parada en este Mundial 2026, sin goles en contra y prácticamente sin recibir ninguna ocasión rival, ni de Cabo Verde ni de Arabia Saudí. Ahí es crucial, tanto para frenar los contragolpes de sus oponentes como para evitarlos, la labor de los centrocampistas Rodrigo Hernández y Pedri González, con balón y sin él. Uruguay es más potente ofensivamente que las dos primeras selecciones a las que se enfrentó España.

5 – La verticalidad de España

España creció en el segundo de los partidos por la verticalidad que se propuso ante Arabia Saudí. No se prevé una Uruguay tan cerrada como ella o como Cabo Verde, aunque sí una competitividad muy alta y apenas espacios donde el conjunto de Luis de la Fuente pueda encontrar la fórmula de marcar goles. La ‘Roja’ necesitará transiciones rápidas para sorprender a su oponente, antes de su repliegue, sobre todo si es capaz de recuperar la pelota en campo rival a través de su presión arriba. EFE

id/cmm