El uruguayo Álvaro Recoba es el nuevo técnico del Deportivo Táchira

2 minutos

Caracas, 19 nov (EFE).- El exjugador uruguayo Álvaro Recoba es el nuevo entrenador del Deportivo Táchira, actual campeón del fútbol venezolano, en sustitución del entrenador local Edgar Pérez Greco, anunció este miércoles el conjunto aurinegro.

«Bienvenido, profe Álvaro Recoba, estamos seguros que escribirás una página gloriosa en el aurinegro, siguiendo el histórico legado de fundadores, jugadores y técnicos charrúas que enaltecieron nuestro club», informó el club en X.

Recoba fue entrenador del primer equipo del Nacional de Uruguay entre 2023 y junio de 2024, cuando salió tras una derrota de su club por 3-0 ante el Cerro en la primera fecha del Torneo Intermedio del fútbol uruguayo.

Durante su paso por ese plantel, dirigió 37 partidos con un registro de 21 victorias, ocho empates y ocho derrotas.

Además, logró avanzar en dos etapas previas de la Copa Libertadores y accedió a la fase de grupos en la que consiguió el pase a octavos de final del torneo continental.

Este martes, Deportivo Táchira anunció la salida de Pérez Greco como entrenador de su plantilla, puesto que asumió desde el año pasado, después de ser asistente técnico entre 2022 y 2024.

El Táchira agradeció el trabajo del ahora extécnico, en una publicación en Instagram, sin ofrecer mayores detalles sobre el motivo de su salida.

Entretanto, Pérez Greco aseguró, también en Instagram, que cierra una etapa en el Táchira y agradeció al presidente del equipo, Jorge Silva, «por la oportunidad para liderar una institución tan grande y llena de historia».

Deportivo Táchira quedó por fuera de la final del Torneo Clausura de la Liga venezolana de este año, al ubicarse en el tercer lugar del Grupo B con solo un partido ganado, tres empates y dos derrotas, que lo dejaron por detrás de su máximo rival, Caracas.

El año pasado, el equipo consiguió su undécimo título y el bicampeonato por primera vez en su historia. EFE

sc/lb/hbr