El uruguayo Alonso marca 2 y Católica elimina a Independiente del Valle de la Copa Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 13 oct (EFE).- Universidad Católica dio este lunes la sorpresa en la Copa Ecuador al clasificarse para las semifinales y eliminar al favorito, Independiente del Valle, al que ganó por 1-2 con un doblete del uruguayo Mauricio Alonso.

Universidad Católica espera en semifinales al mejor de la serie de cuartos de final entre Cuenca Juniors, de la tercera división ecuatoriana; y 9 de Octubre, de la segunda división.

En un intervalo de 6 minutos, Alonso sentenció hoy el partido con sus goles en el 33 y el 39.

El equipo dirigido por el entrenador español Javier Rabanal se adelantó con gol de tacón de Michael Hoyos en el minuto 18.

La Católica empató con gol de Alonso, gracias a un potente remate después de una asistencia de Eddy Mejía.

Alonso empalmó un nuevo fuerte disparo desde fuera del área sin dejar caer el balón.

Sobre el final del primer tiempo, el portero Guido Villar del Independiente bloqueó el balón que tenía destino de gol, tras un remate de Byron Palacios.

En el segundo tiempo, mientras el cuadro del Valle atacó en forma insistencia, la Católica se defendió con orden. EFE

