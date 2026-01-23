El uruguayo Etchebarne debutará el domingo en las filas del Macará de Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 23 ene (EFE).- El uruguayo Santiago Etchebarne se incorporó este viernes a las filas del Macará como reemplazo del argentino Nahuel Arena en la defensa central y debutará el domingo en un amistoso frente al Melgar, en Perú.

Etchebarne proviene del Blooming boliviano y, según el club ecuatoriano, es un defensor con «liderazgo, jerarquía y fortaleza».

El defensa uruguayo, de 31 años, buscará cubrir el vacío dejado por Arena, cuyo aporte fue clave en la Liga Pro de 2025 para que el equipo accediera a la Copa Sudamericana 2026.

Además de Etchebarne, el Macará reforzó su plantilla para la temporada 2026 con los también uruguayos Rodrigo Rodríguez, en la portería, y el atacante Franco Posse, bajo la dirección técnica de su compatriota Guillermo Sanguinetti.

Sanguinetti, que también dirigió al Macará el año pasado, ratificó en el equipo al defensa venezolano José Marrufo y a los argentinos Gastón Blanc, en el centro del campo, y Federico Paz, en ataque, aunque todavía no logró retener a una de las figuras del equipo, el delantero uruguayo Pablo González.

El conjunto ambateño definirá el próximo marzo su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana en un partido único como visitante ante el Orense, de la ciudad costera de Machala, y también se prepara para disputar la Liga Pro y la Copa Ecuador 2026.

Tras los primeros entrenamientos, el equipo probó una alineación con Rodrigo Rodríguez; Javier Espinoza, Jhon Jairo Jiménez, José Marrufo y Luis Ayala; Mateo Viera, José Luis Cazares, Gastón Blanc y Tommy Chamba; Federico Paz y Franco Posse.

