El uruguayo Gabriel Calderón vuelve a España con una sátira donde los actores son robots

2 minutos

Barcelona, 24 nov (EFE).- El director uruguayo Gabriel Calderón regresa a la ciudad española de Barcelona con ‘¡IA!, La miseria nos hará felices’ (‘AI! La misèria ens farà feliços’ en catalán), una sátira teatral sobre un mundo donde los actores han sido sustituidos por robots.

La obra es, según explicó el autor este lunes, la quinta de una pentalogía en la que mezcla ciencia ficción y fantasía con temas políticos de su Montevideo natal y una profunda admiración por el teatro. «La literatura y el cine han tratado muy bien la ciencia ficción, pero el teatro no la ha tocado tanto», analizó.

«Si hay un miedo compartido en la sociedad es el de la suplantación por parte de la IA (inteligencia artificial) y me parece que ahí el teatro tiene algo que decir, porque tiene un gran bagaje usurpando identidades», argumentó.

Así, la representación se adentra en un futuro inmediato en el que la inteligencia artificial y los robots han tomado el control de la mayoría de profesiones, teatro incluido.

En ese contexto, cuatro antiguos actores ya no tienen trabajo en el escenario, por lo que se han convertido en regidores y técnicos de un teatro que, en apariencia, sigue funcionando como antes, pero que ha dejado de tener alma.

La obra transcurre en ese espacio oscuro y limitado detrás del escenario, en los camerinos y en el área técnica, donde los cuatro se ven obligados a enfrentarse a una nueva realidad: formar parte de un teatro sin actores.

Esa noche, los robots interpretarán ‘La vida es sueño’, obra cumbre del dramaturgo español del siglo XVII Pedro Calderón de la Barca. Y los regidores, en homenaje a sus épocas doradas, interpretan en su pequeña habitación ‘El gran teatro del mundo’, del mismo autor.

De repente, acontece un problema, ya que uno de los robots no quiere actuar y uno de los humanos lo tiene que sustituir, por lo que empieza el pequeño teatro del mundo, el del fracaso, el del miedo, el de ser reemplazado por máquinas o por personas.

La pieza teatral será estrenada en el teatro Temporada Alta el 28 de noviembre y pasará al Lliure de Gràcia del 4 de diciembre al 18 de enero. EFE

