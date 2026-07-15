El uruguayo Gorriarán dice que Tigres tiene todo para ser protagonista, pese a ausencias

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Monterrey, 15 jul (EFE).- El centrocampista uruguayo Fernando Gorriarán dijo este miércoles que su equipo, los Tigres UANL, tienen todo para ser protagonistas del torneo Apertura del fútbol mexicano, a pesar de sufrir ausencias de figuras importantes.

«Son bajas duras; en lo anímico y lo emocional choca porque más allá de la calidad son grandes personas, pero nos toca seguir hacia adelante y dar lo mejor. El equipo está muy bien, con la ilusión renovada de buscar las instancias finales», dijo el jugador en una rueda de prensa.

Tigres, uno de los favoritos para disputar el título del Apertura, no contará en el torneo con el delantero francés André Pierre Gignac, su líder en los últimos 10 años, quien salió de la institución a sus 40 años, ni con el centrocampista Marcelo Flores y el defensa Jesús Angulo, lesionados.

Además, el cuadro dirigido por el argentino Guido Pizarro, parece a punto de perder al delantero argentino Ángel Correa, campeón mundial en el 2022, quien regresaría al fútbol de su país.

«Todos sabemos de la calidad de Ángel, un clase A. Somos compañeros de habitación, hemos hablado mucho en la pretemporada; esperamos no notar su ausencia», señaló el centrocampista, quien recordó el nivel del ataque de Tigres, con figuras como su compatriota Rodrigo Aguirre, el argentino Juan Brunetta y los mexicanos Diego Lainez y Ozziel Herrera.

Los Tigres visitarán este jueves al Tijuana en el inicio del torneo, un duelo que, según Gorriarán, será de elevado grado de dificultad.

«Va a ser complicado, en una cancha difícil, donde el rival se hace fuerte. Vamos a tener un duro comienzo de campeonato, pero es una linda prueba».

Tigres perdió la final de la Concacaf en mayo ante Toluca y antes había sido eliminado por el Guadalajara en los cuartos de final del Clausura.

«La última imagen es la de Toluca; el equipo hizo un gran partido en una cancha complicada. Supimos dominar a un rival de jerarquía, volvimos a perder por detalles, pero nos quedamos con el buen trabajo que hicimos, la base para este semestre», concluyó. EFE

gb/car