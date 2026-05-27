El uruguayo Pablo Peirano, nuevo entrenador del Bucaramanga

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Bogotá, 27 may (EFE).- El uruguayo Pablo Peirano fue anunciado en Colombia como nuevo entrenador del Atlético Bucaramanga, informó este miércoles el club a través de un video en redes sociales donde le dio la bienvenida al técnico de 51 años.

«Me gusta ver la esencia que tiene de competir, una esencia de equipo que propone de local y de visita», dice Peirano en un video publicado por el Atlético Bucaramanga donde le da la bienvenida al técnico uruguayo.

Peirano ya dirigió en Colombia a Independiente Santa Fe durante la liga del primer semestre de 2024, cuya final perdió justamente ante Atlético Bucaramanga, y agregó que llega al equipo leopardo con la «valija cargada de sueños e ilusiones».

«Que acompañen como lo han hecho siempre (…) nosotros desde adentro vamos a contagiar mucho. Hoy empieza una nueva historia para volver a rugir», agregó el entrenador en el mensaje dirigido a los hinchas del club en el video.

La contratación del entrenador se da tras la salida de Leonel Álvarez, quien dejó el cargo el pasado 8 de abril por los malos resultados del equipo santandereano en la Liga y la Copa del fútbol colombiano.

Desde entonces, el conjunto fue dirigido de manera interina por Wilberth Perea, pero no logró revertir su rendimiento y quedó eliminado de ambos torneos en el primer semestre.

El último club de Peirano fue Nacional de Montevideo, donde dirigió 33 partidos con un balance de 23 victorias, cinco empates y cinco derrotas. Su salida se produjo luego de la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2025 y tras perder definiciones locales frente a Peñarol.

El uruguayo tendrá así su segundo ciclo profesional en el fútbol colombiano, donde ganó reconocimiento por la campaña realizada con Santa Fe y por una propuesta de juego ofensiva. Además, como futbolista integró en 2003 la plantilla de Centauros de Villavicencio bajo la dirección técnica de Diego Édison Umaña.

En su trayectoria como entrenador también ha dirigido a Racing de Montevideo, Danubio, Carlos A. Mannucci y Cusco, con el que ganó la Segunda División de Perú en 2022, el único título de su carrera como técnico. EFE

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