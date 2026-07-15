El uruguayo Posse sella el triunfo de Macará, que asciende al cuarto puesto en Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 15 jul (EFE).- El Macará venció por 2-1 a Mushuc Runa y ascendió del séptimo al cuarto puesto de la tabla de posiciones en Ecuador, gracias al gol del atacante uruguayo Franco Posse, en el inicio de la decimonovena jornada de la Liga Pro.

Mushuc Runa se adelantó con un tanto del delantero ecuatoriano Tomson Minda, pero el equipo dirigido por el uruguayo Guillermo Sanguinetti remontó con anotaciones del centrocampista argentino Martín Tello y de Posse para llegar a 29 puntos.

La victoria fue la tercera consecutiva para Macará, que además se prepara para disputar, desde agosto próximo, los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En el duelo entre los dos últimos de la clasificación, Delfín derrotó por 1-0 al Manta con un gol del atacante argentino Franco Ayunta, a los 88 minutos.

Con el triunfo, el conjunto cetáceo sumó 20 puntos y se ubicó en el antepenúltimo puesto, mientras que Manta se quedó en el último lugar con 13 unidades.

La decimonovena fecha de la Liga Pro continuará este miércoles con los partidos Libertad-Técnico Universitario, Leones del Norte-Deportivo Cuenca, Universidad Católica-Liga Deportiva Universitaria de Quito y Barcelona-Guayaquil City. EFE

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