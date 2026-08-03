El uso de anticonceptivos aumentó un 15 % en Perú en 2025, según el Gobierno

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Lima, 3 ago (EFE).- El uso de anticonceptivos en Perú aumentó un 15 % en 2025 cuando más de 1,2 millones de parejas accedieron a esos métodos de planificación familiar, que el Estado otorga de manera gratuita, informó este lunes el Ministerio de Salud (Minsa).

Con motivo del Día Internacional de la Planificación Familiar, que se celebra cada 3 de agosto, el Minsa destacó que durante 2025 se registraron 1.263.941 parejas que los emplearon, mientras que en 2024 fueron 1.095.495.

Tras indicar que esto refleja «un mayor acceso y utilización de los servicios de planificación familiar», el ministerio remarcó que el sector ofrece «de manera gratuita una amplia variedad de métodos anticonceptivos modernos en los establecimiento de salud del país».

Sin embargo, la responsable de Planificación Familiar del Minsa, Marusol Campos, añadió que «aún persisten barreras relacionadas con el desconocimiento, los mitos y la desinformación, especialmente sobre los métodos anticonceptivos reversibles de larga duración».

Campos dijo que entre estos métodos se encuentran el implante subdérmico, el dispositivo intrauterino (DIU) y el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel (SIU), también conocido como DIU hormonal.

La especialista sostuvo que estos métodos están «entre las alternativas más eficaces para prevenir embarazos no planificados debido a su alta efectividad, larga duración y reversibilidad».

Campos también anunció que establecimientos de salud seleccionados del país ampliarán su horario de atención durante los sábados y domingos hasta el próximo 16 de agosto, para facilitar que las personas en edad fértil accedan a consejería, información y servicios de planificación familiar sin afectar sus actividades laborales o académicas.

El lanzamiento de estas actividad se realizó en el Centro Materno Infantil Magdalena, en el distrito limeño del mismo nombre, donde se ofreció consejería especializada y orientación a la población sobre los métodos anticonceptivos disponibles de forma gratuita en los centros sanitarios estatales del país. EFE

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