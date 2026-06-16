El uso de internet se duplica en los hogares de México en la última década

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Ciudad de México, 16 jun (EFE).- El número de hogares con acceso a internet en México se duplicaron en la última década al pasar del 39,1 % en 2015 al 78,3 % en 2025, con la Ciudad de México a la cabeza en conectividad y acceso a las tecnologías, señaló un estudio publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En conferencia de prensa, autoridades del Inegi y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) presentaron los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025, que reveló que tan solo en 2025, un 86,1 % de la población mexicana usó internet, lo cual representa un total de 104,9 millones de personas.

En las zonas urbanas el uso fue de un 88,9 % mientras que en las zonas rurales la utilización sigue siendo menor con un 75,2 % de usuarios.

La encuesta detalló que el 86,1 % de la población nacional ya utiliza internet, destacando en el archivo que el 26,6 % de estos usuarios se autodescribió como indígena y el 5,1 % como parte de la comunidad afromexicana.

El uso de celular alcanzó al 84,6 % de los habitantes del país y la brecha de género prácticamente se disolvió, al registrarse una diferencia de apenas el 0,3 % entre hombres y mujeres

A la presentación de la encuesta acudieron la Presidenta del INEGI, Graciela Márquez, el vicepresidente de la misma institución, Mauricio Márquez, la Titular de la Unidad de Estadísticas Económicas y Directora General de Estadísticas Económicas, Susana Pérez y la Directora General de Comunicación, Servicio Público de Información y Relaciones Institucionales, Julieta Ramírez.

La ENDUTIH busca brindar datos clave para el diseño de políticas públicas, ofreciendo un análisis profundo que sirva como referente para futuros estudios económicos y sociales a nivel nacional e internacional.

La encuesta es un programa estadístico conjunto que mide el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) y su uso por la población mexicana de seis años o más.

El estudio se presentó en un contexto de acelerado crecimiento en el acceso a dispositivos tecnológicos, consolidando a las herramientas digitales como indispensables para la vida cotidiana en gran parte del país. EFE

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