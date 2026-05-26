El uso de las redes sociales es tan perjudicial como el tabaco, según médicos del R.Unido

2 minutos

Londres, 26 may (EFE).- El uso de las redes sociales supone una amenaza para la salud de los jóvenes igual que el tabaquismo, según coinciden los médicos de la Academia de Colegios de Medicina del Reino Unido, que agrupa a los profesionales más prestigiosos del país.

Esta academia entiende que los médicos deberían preguntar de manera sistemática sobre el tiempo de uso de pantallas y redes sociales cada vez que atienden a pacientes jóvenes.

Estas consideraciones están contenidas en la respuesta que dio la academia a una pregunta formulada por el Gobierno sobre el uso de las redes sociales en menores de 16 años, informa este martes la BBC.

La Academia afirma que debería haber directrices para médicos sobre cómo detectar cualquier uso inapropiado o perjudicial de las redes sociales y el contenido en línea.

La psiquiatra infantil Emily Sehmer señaló hoy a la emisora que los peligros del uso excesivo de las redes sociales son «peores» que los del tabaquismo y resaltó la importancia de que los profesionales sanitarios pregunten a los jóvenes sobre el tiempo que usan las redes sociales sin juzgar.

«No podemos conocer la magnitud del problema si no preguntamos.», subrayó.

Desde el pasado mes de marzo, el Gobierno puso en marcha una consulta a la población, con preguntas a padres e hijos, entre otros, para que diera su opinión sobre restricciones en el uso de las redes, antes de que el Ejecutivo implemente nuevas medidas sobre su control.

La ministra británica de Tecnología, Liz Kendall, dijo a la emisora que las nuevas medidas se implementarán para menores de 16 años antes de que finalice el año.

La prohibición de las redes sociales para niños, como ya se ha hecho en Australia, es una de las opciones que se considera. EFE

vg/ja/vnz