El vídeo de un ataque a una industria láctea en Ecuador es un montaje

3 minutos

Bogotá, 30 sep (EFE).- El vídeo atribuido al diario ecuatoriano Extra que muestra el ataque de manifestantes a una industria láctea durante las protestas de este mes en Ecuador es un montaje con imágenes de 2019, a pesar de que perfiles de redes sociales lo difunden como si fuera actual.

Usuarios en redes sociales como X y Facebook comparten unas imágenes en las que se puede observar a varias personas corriendo de un lado a otro, acompañadas de un rótulo que dice: «Manifestantes saquean industria láctea por órdenes de Leonidas Iza [sic]».

El video viral circula en medio de las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades indígenas (Conaie) en Ecuador debido a la suspensión del subsidio al diésel, según informó la Agencia EFE.

El excandidato presidencial en las pasadas elecciones y extitular de Conaie, Leonidas Iza, también forma parte de la promoción de las protestas en contra de las medidas ejecutadas por el actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

HECHOS: El vídeo ni fue publicado por el diario Extra ni es actual, se trata de un montaje a raíz de imágenes antiguas de una protesta de 2019, como lo demuestra una búsqueda inversa, un análisis de la secuencia y el rastreo en las redes sociales y el sitio web del medio ecuatoriano.

En primer lugar, una búsqueda inversa en Google del fotograma del video en el minuto 0.09 condujo a otra secuencia publicada el 7 de octubre de 2019 por la cuenta oficial del canal de televisión Ecuador TV en la red social X.

El texto que acompaña a las imágenes de la cadena señala que el incidente se produjo en la provincia de Cotopaxi, en el centro del país suramericano, y que los manifestantes invadieron la empresa distribuidora de lácteos y alimentos Parmalat.

En la publicación se observa que elementos del fotograma en el minuto 0:10, como un hombre con sudadera roja y mochila, un contenedor amarillo o un camión estacionado, coinciden con los de la secuencia que los usuarios difunden en redes sociales.

Es un montaje

El video viralizado y atribuido al medio de comunicación ecuatoriano, además, presenta varias inconsistencias en el diseño que evidencian que se trata de un montaje.

Por ejemplo, el rótulo que acompaña al video difundido en redes sociales cuenta con una falta de ortografía y la tipografía es más estrecha que la que utiliza el canal de televisión.

Por último, un rastreo en las redes sociales (X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube) y en el sitio web del diario ecuatoriano Extra no arroja ningún resultado relacionado con la publicación del video.

En definitiva, el diario ecuatoriano Extra no publicó un video de unos manifestantes atacando la nave industrial de una empresa de lácteos, es un montaje de unas imágenes antiguas, como lo demuestra una búsqueda inversa y el análisis de la secuencia.EFE

cron/jop/lnm