El Valencia abre su primera Academia en México

Valencia, 8 sep (EFE).- El Valencia ha abierto su primera Academia en México con el objetivo de crecer “un mercado estratégico en Norteamérica” y continuar con la “expansión” del club en el país azteca en el que desde marzo de 2024 han realizado diferentes ‘VCF Camps’ y donde también el primer equipo masculino jugó contra la selección absoluta hace ahora un año.

Ubicada en el Tecnológico de Monterrey – Campus Morelia, esta primera ‘VCF Academy México’ se inauguró la pasada semana con la participación de Joan Aguado, responsable de los ‘VCF Academy Programs’, y David López, técnico de la academia en Valencia y que dirigirá la metodología del nuevo centro formativo en la capital del estado de Michoacán.

El club explicó en el comunicado que la nueva academia nace en colaboración con NETA Agencia Deportiva y permitirá disponer de una actividad permanente durante toda la temporada, que se compaginará con los distintos campamentos que se realicen en otras localizaciones de México, como el que tendrá lugar el próximo noviembre en San Luis Potosí.

La presencia del Valencia en México tiene también “un componente sentimental” vinculado con la historia del club, ya que en México residen los descendientes del que fuera primer presidente del Valencia CF Octavio Augusto Milego.

Además, el país acogerá la Copa del Mundo de 2026 junto a EEUU y Canadá, países en los que la entidad ya cuenta con diferentes proyectos y academias consolidadas que permiten extender la imagen de marca del Valencia CF y la metodología de trabajo de la Academia VCF, la cuarta mejor de Europa en la formación de jugadores para competir en la élite, según el CIES Football Observatory. EFE

