El Valencia CF abrirá una nueva Academia en Ciudad de México en septiembre

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Valencia (España), 28 jul (EFE).- El Valencia CF abrirá en septiembre una nueva VCF Academy en Ciudad de México, la capital de este país norteamericano con el que el club mantiene una estrecha relación en las últimas temporadas y una especial conexión histórica, ya que allí residen los descendientes de Octavio Augusto Milego, primer presidente del Valencia.

“Estamos muy contentos porque el 1 de septiembre abrimos nuestra nueva Academia en la Ciudad de México y ese mismo día iniciamos con el segundo año en la Academia de Morelia. Estamos seguros que esto va a ser el crecimiento de que estamos esperando tanto en México hasta pintar toda la República de Naranja”, indicó Alejandra Maffey directora de la VCF Academy México.

El Valencia, que milita en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), calificó el crecimiento de estos años de sus proyectos en México como “exponencial”. En marzo de 2024 arrancaron con un primer VCF Camp en León y ahora se han “multiplicado” los VCF Camps en distintas localidades y se ha consolidado el proyecto permanente con la VCF Academy en Morelia y la nueva VCF Academy en Ciudad de México que estará ubicada en Terranova, en el sur de la capital.

“Afortunadamente hemos hecho mucho ruido, la gente se está enterando de que está el Valencia en México, de que tenemos la VCF Academy en Morelia, de que tenemos los VCF Camps y el estar también en torneos en diferentes partes de México ayudó a que la gente de la Ciudad de México se enterara y ellos mismos fueron los que nos buscaron para poner la VCF Academy en Terranova”, señaló Maffey. EFE

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