El Valencia del dominicano Montero jugará su primera Final a Cuatro en la Euroliga

5 minutos

Valencia, 13 may (EFE).- En una noche inolvidable, el Valencia Basket hizo historia este miércoles al derrotar con una equilibrada mezcla de filosofía de juego, calidad y resistencia al poderoso Panathinaikos en el quinto y definitivo encuentro de los cuartos de final de la Euroliga para clasificarse por primera vez para la Final a Cuatro del torneo, en cuya semifinal se medirá al Real Madrid en Atenas el 22 de mayo.

El conjunto de Pedro Martínez ha igualado la gesta del Real Madrid, que era el único equipo hasta ahora que en la historia de la Euroliga había logrado levantar un 0-2 en esta serie. Tras perder los dos primeros choques en el Roig Arena, el Valencia ganó los dos de Atenas y remató la faena con una tercera victoria seguida ante el equipo con mayor presupuesto en plantilla de la competición. Una historia de película en cuyo final contó con Papi Badio como líder pero que fue otra victoria coral.

La puesta en escena estuvo a la altura de la cita. Por un lado, el escenario: un Roig Arena repleto y teñido de ‘taronja’ por más de quince mil camisetas de color naranja con el lema ‘Llarg serà el camí’ (‘Largo será el camino’). Por otro, los nervios con los que arrancaron ambos equipos, que tuvieron el marcador dos minutos atascado en el 0-0 inicial y en el caso del Panathinaikos, casi cinco sin estrenarse.

Ya fue Papi Badio quien le quitó el tapón a la canasta helena y provocó el primer estallido de la grada. Pronto llegaron otros dos: el primero al entrar en la pista Braxton Key con una máscara tras haberse fracturado la nariz el domingo y el segundo al meter Sergio De Larrea el primer triple local (11-4, m.6).

El equipo heleno entendió que si el partido entraba en combustión se le podía escapar y logro mantener un ritmo de posesiones bajo y llevar las suyas cerca de la canasta local. Solo ahí, con la envergadura de Nigel Hayes-Davis y la potencia de Mathias Lessort, parecía tener ventaja. Pero con eso dos argumentos estrechó el marcador y llegó a ponerse fugazmente por delante.

Al Valencia le costaba anotar pero aparecieron el dominicano Jean Montero y el ‘enmascarado’ Key para acelerar su ritmo. A la carrera se hizo con una valiosa renta y sólo la falta de puntería desde la línea de tres, desde donde firmó un 4 de 20 en la primera parte, evitó que la brecha fuera mucho mayor.

Aún así Ergin Ataman tuvo que parar el partido con un tiempo muerto. No fue suficiente y en la siguiente acción, el Valencia firmó un nuevo robo y un nuevo contraataque. Una botella de agua abierta salió volando del banquillo visitante al parquet, lo que le costó una técnica al Panathinaikos pero amenazó con cortar el ritmo de los locales.

Un triple de Kam Taylor desactivó esa posibilidad y la renta se disparó a diecisiete puntos pero Ataman echó mano de los menos habituales para reducir los daños antes del descanso (35-23, m.20).

Badio y Montero tiraron del Valencia en la reanudación pero el guión se repitió: la renta llegó a su tope, la falta de acierto de tres impidió que pasara de los veinte y, sin hacer mucho ruido, el Panathinaikos empezó a recortar. Hayes-Davis se puso a los mandos del Panathinaikos con Vassilis Toliopoulos como inesperado escudero.

Cuando peor se pusieron las cosas, el Valencia supo resistir de la mano del siempre valiente Badio y también de Key. Un triple sobre la bocina del tercer cuarto de Juancho Hernangómez dejó al Panathinaikos a seis para empezar el último parcial.

La tensión crecía en cada acción pero los locales aguantaban la presión y se manejaban en el intercambio de golpes, en buena parte por su dominio del rebote. Tras uno ofensivo de Sako, anotó Thompson de tres. Tras uno defensivo de Key, lo hizo de nuevo el joven De Larrea desde la misma posición y la renta creció a catorce puntos. Ahí estaba a falta de cuatro minutos.

Un triple de Osman bajó la renta de diez puntos pero cuando más apretaba la defensa griega Taylor vio solo bajo la canasta a Key, el primero que creyó en la remontada al publicar en sus redes sociales tras la derrota en el segundo partido la respuesta a la pregunta que le hizo a la IA de si algún equipo había dado la vuelta a una serie así. Se había hecho y el Valencia lo ha vuelto a hacer.

En una serie llena de tensión el final también lo tuvo, con Montero celebrando antes de acabar el triunfo ‘taronja’ y Lessort y Rogkavopoulos poco dispuestos a que se adelantara el fiestón que segundos después estalló en el Roig Arena y en el que Ataman cumplió su parte y fue el primero en dar la enhorabuena a Pedro Martínez.

Ficha técnica:

81.- Valencia Basket (14+21+21+25): Montero (12), Badio (20), Taylor (9), Costello (3), Sako (2) -cinco titular- De Larrea (9), Thompson (3), Moore (-), Key (12), Pradilla (5) y Reuvers (6).

64. Panathinaikos (10+13+27+14): TJ Shorts (-), Nunn (9), Osman (10), Hayes-Davis (15), Faried (-) -cinco titular- Toliopoulos (8), Hernangómez (5), Rogkavopoulos (2), Mitoglou (-), Grant (7), y Lessort (8).

Árbitros: Lottermoser (GER), Javor (SLO) y Nedovic (SLO). Sin eliminados.

Incidencias: quinto y definitivo partido de los cuartos de final de la Euroliga disputado en el Roig Arena ante 15.600 espectadores. EFE

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