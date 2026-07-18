El valor de mercado de la final: los 1.220 millones de España contra los 807 de Argentina

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Nueva York (EE. UU.), 18 jul (EFE).- Ni Francia ni Inglaterra, las dos selecciones con más valor de mercado, están presentes en la final del Mundial 2026, que enfrentará los 1.220 millones de euros de los 26 jugadores de España contra los 807,5 de Argentina, según las cifras asignadas por la web especializada Transfermarkt.

Hay una diferencia en ese sentido de 413,5 millones de euros a favor de la Roja respecto a la Albiceleste, igual que los había cuando Argentina enfrentó a Inglaterra en la semifinal, de la que salió vendedor, o igual que había 300 a favor de Francia cuando España se impuso en el capítulo previo a la final de este domingo a ‘Les Bleus’.

Individualmente, sin embargo, ambos equipos sitúan cinco jugadores entre los diez más valorados del partido decisivo en el estadio MetLife.

El primero de todos es Lamine Yamal, con 200 millones, seguido por Pedri González, con 150.

Luego surgen cuatro futbolistas de la Albiceleste: Julián Alvarez (100), Enzo Fernández (90), Lautaro Martínez (85) y Nico Paz (80), antes que Pau Cubarsí (80), Alexis Mac Allister (70) y Dani Olmo (60).

Lionel Messi, el máximo goleador del Mundial y de los Mundiales, tiene un valor de 15 millones de euros.

Aparte de esos diez futbolistas, hay tres más en la barrera o por encima de los 50 millones de euros. Son todos españoles: Marc Cucurella, Rodrigo Hernández y Ferran Torres, los tres con un valor de 50 millones.

Por líneas, España supera en ese sentido a Argentina en cada una de ellas; desde la portería, en la que Emiliano ‘Dibu’ Martínez (12), Gerónimo Rulli (6) y Juan Musso (3) computan 21 millones de euros por los 97 de Unai Simón (22), David Raya (30) y Joan García (45), hasta la delantera, con 302 de Argentina por 417 de España, pasando por el medio campo (332 de la Albiceleste por 420 de la Roja) y la defensa (152,5 del conjunto americano y 288 del equipo europeo).

Los valores de mercado de la final del Mundial 2026:

– España (1.220 millones de euros): Lamine Yamal (200), Pedri González (150), Pau Cubarsí (80), Martín Zubimendi (75), Dani Olmo (60), Marc Cucurella (50), Rodrigo Hernández (50), Ferran Torres (50), Joan García (45), Álex Baena (40), Nico Williams (40), Eric García (40), Marc Pubill (35), Pedro Porro (35), David Raya (30), Yéremy Pino (30), Fabián Ruiz (30), Pablo Páez, ‘Gavi’ (30), Víctor Muñoz (30), Mikel Merino (25), Mikel Oyarzabal (25), Unai Simón (22), Marcos Llorente (20), Alejandro Grimaldo (20), Aymeric Laporte (8) y Borja Iglesias (2,80).

– Argentina (807,5 millones de euros): Julián Alvarez (100), Enzo Fernández (90), Lautaro Martínez (85), Nico Paz (80), Alexis Mac Allister (70), Cristian Romero (45), Valentín Barco (40), Giuliano Simeone (40), Lisandro Martínez (40), Exequiel Palacios (25), Marco Senesi (25), José Manuel López (25), Nico González (22), Facundo Medina (18), Nahuel Molina (15), Thiago Almada (15), Lionel Messi (15), Rodrigo de Paul (14), Emiliano Martínez (12), Giovanni Lo Celso (8), Gerónimo Rulli (6), Leandro Paredes (5), Gonzalo Montiel (4,5), Nicolás Tagliafico (4), Juan Musso (3) y Nicolás Otamendi (1). EFE

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