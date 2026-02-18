El valor del comercio electrónico sube al 6,9 % del PIB en México

1 minuto

Ciudad de México, 18 feb (EFE).- El valor del comercio electrónico de bienes y servicios se elevó al 6,9 % del producto interior bruto (PIB) mexicano, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con base en datos de 2024.

La aportación del comercio electrónico como parte del PIB subió desde el 6,4 % de 2023, aunque es mayor al 6,5 % de 2022, detalló el organismo autónomo en su reporte.

El aumento como proporción del PIB, el valor agregado bruto del comercio electrónico se elevó también un 7,1 % anual en términos reales en 2024 hasta más de 1,79 billones de pesos (cerca de 104.997 millones de dólares), indicó el informe.

De este monto, el Inegi detalló que el 29,1 % correspondió al comercio al por menor de bienes, el 19,6 %, a ventas mayoristas y el otro 51,3 % al resto de los servicios.

El reporte explicó que «en 2024 los resultados reflejaron el comportamiento del comercio a través de internet en la economía, con un aumento en el uso de Servicios por medio de transacciones (B2C)».

«El incremento en la participación del Comercio al por menor se dio como consecuencia del aumento en las compras que realizaron las personas usuarias a través de redes sociales y mensajería instantánea», agregó.

Los datos también exhiben el comportamiento económico de México, cuyo PIB subió un 0,5 % en 2025, tras un crecimiento 1,5 % en 2024 y del 3,3 % en 2023. EFE

