El valor del gigante surcoreano de chips SK hynix supera el billón de dólares

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El valor de mercado del fabricante surcoreano de chips de memoria SK hynix superó este miércoles el billón de dólares gracias a la frenética demanda mundial de hardware informático que alimenta las herramientas de inteligencia artificial.

Este nuevo hito de SK hynix llega poco después del de su rival Samsung Electronics, cuya capitalización bursátil también superó el billón de dólares este mes, lo que ha avivado la frustración entre sus trabajadores, quienes llegaron a un acuerdo con la dirección para lograr cuantiosas bonificaciones y evitar una huelga.

Las acciones de SK hynix, que suministra memoria avanzada de alto ancho de banda a Nvidia, el gigante de los semiconductores de IA de Silicon Valley, subieron más del 11% en las operaciones de primera hora de la tarde.

Su nueva valoración convierte a la empresa en una de las tres únicas compañías de 1 billón de dólares en Asia, junto con Samsung y el fabricante taiwanés de chips por contrato TSMC, según la agencia financiera Bloomberg.

Los gobiernos y las empresas tecnológicas de todo el mundo están invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en centros de datos de IA capaces de entrenar y ejecutar herramientas como chatbots, generadores de imágenes y agentes.

Esto ha provocado un auge vertiginoso en el negocio de las empresas que fabrican los microchips de silicio utilizados para procesar enormes cantidades de datos en esas instalaciones.

En abril, SK hynix anunció que su ganancia neta se había disparado casi un 400% hasta alcanzar un máximo histórico en el primer trimestre gracias al auge de la IA.

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