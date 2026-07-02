The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora

El Vaticano confirma la excomunión de los consagrantes y nuevos obispos lefebvrianos

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ciudad del Vaticano, 2 jul (EFE).- El Vaticano confirmó este jueves la excomunión para los cuatro nuevos obispos de la congregación ultraconservadora Fraternidad Sacerdotal San Pío X, conocidos como ‘lefebvrianos’.

La decisión incluye la excomunión de los dos consagrantes, el español Alfonso de Galarreta y el suizo Bernard Fellay «al haber cometido un acto de carácter cismático mediante la consagración episcopal de cuatro presbíteros, sin mandato pontificio». EFE

ccg /rml

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR