El Vaticano confirma la excomunión de los consagrantes y nuevos obispos lefebvrianos

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Ciudad del Vaticano, 2 jul (EFE).- El Vaticano confirmó este jueves la excomunión para los cuatro nuevos obispos de la congregación ultraconservadora Fraternidad Sacerdotal San Pío X, conocidos como ‘lefebvrianos’.

La decisión incluye la excomunión de los dos consagrantes, el español Alfonso de Galarreta y el suizo Bernard Fellay «al haber cometido un acto de carácter cismático mediante la consagración episcopal de cuatro presbíteros, sin mandato pontificio». EFE

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