El Vaticano confirma la excomunión de los consagrantes y nuevos obispos lefebvrianos

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Ciudad del Vaticano, 2 jul (EFE).- El Vaticano confirmó este jueves la excomunión para los cuatro nuevos obispos de la, congregación ultraconservadora Fraternidad Sacerdotal San Pío X, conocidos como ‘lefebvrianos’, y los dos consagrantes el español Alfonso de Galarreta y el suizo Bernard Fellay «al haber cometido un acto de carácter cismático mediante la consagración episcopal de cuatro presbíteros, sin mandato pontificio».

En una nota del dicasterio para la Doctrina de la Fe se explica que el obispo que celebró las ordenaciones Alfonso de Galarreta y los nuevos obispos Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry y Marc Hanappier «han incurrido ipso facto en la excomunión latae sententiae (inmediata) reservada a la Sede Apostólica».

Además, también será excomulgado, el obispo Bernard Fellay, al haber participado directamente en la celebración litúrgica como conconsagrante, y al haber adherido así públicamente al acto cismático.

El prefecto para la Doctrina de la Fe, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, advierte al resto de cléricos y fieles laicos de que si se suman al cisma de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, también incurrirán «ipso facto en la pena de excomunión de pleno derecho». EFE

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