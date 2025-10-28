El Vaticano espera que Europa y China tengan más protagonismo en lograr la paz en Ucrania

Ciudad del Vaticano, 28 oct (EFE).- El secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, deseó este martes que «Europa asuma un papel más protagonista» y que también China puede dar su aportación para alcanzar la paz en Ucrania, un objetivo para el que es «necesaria la participación» de Estados Unidos.

«Creo que se están llevando a cabo algunas negociaciones, quizá no públicas» para conseguir la paz en Ucrania, dijo en declaraciones al margen de un acto, al destacar que espera que «estos contactos puedan dar algún fruto».

Parolin aseguró que, en su opinión, «es necesaria la participación de Estados Unidos», antes de añadir: «Esperemos que Europa asuma un papel más protagonista en lo que respecta a la paz. Y China también tiene un papel que desempeñar en esto, el presidente (Donald) Trump ha volado a China».

«Se necesita la participación de toda la comunidad internacional para dar un paso hacia la paz», subrayó.

El «número dos» del Vaticano explicó que la Santa Sede está, sobre todo, comprometida en la situación humanitaria y agregó que «tanto la atención a los afectados por la guerra como el intercambio de prisioneros, pueden ser un camino hacia la paz». EFE

