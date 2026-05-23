El Vaticano pide perdón en Perú a las víctimas de los abusos del Sodalicio

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Lima, 23 may (EFE).- El sacerdote español Jordi Bertormeu, comisario del Vaticano encargado de investigar y reparar los abusos cometidos por el disuelto Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), pidió perdón este sábado a las víctimas y comunidades afectadas por esta organización religiosa.

«Hoy estamos aquí para pedirles perdón en nombre de la Iglesia. Hemos llegado acá, tendríamos que haber llegado hace 20 años, y los sentimos de verdad, discúlpennos”, dijo Bertomeu en la Iglesia de Catacaos, distrito del norte de Perú, donde la organización religiosa fundada por el laico peruano Luis Fernando Figari cometió distintos tipos de abusos.

Bertomeu, designado para esta misión por el papa Francisco y ratificado por León XIV, ofició una misa junto a los cardenales peruanos Carlos Castillo y Pedro Barreto, en compañía de las víctimas de la organización religiosa, y a la que también asistieron representantes políticos y de la sociedad civil. EFE

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