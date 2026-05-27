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El Vaticano reunirá a ministros iberoamericanos en Roma para debatir sobre educación

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Ciudad del Vaticano, 27 may (EFE).- El Vaticano y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) reunirán en Roma los próximos viernes y sábado a ministros de Educación de la región para debatir sobre salud mental, tecnologías digitales y el bienestar de los estudiantes.

El encuentro, titulado ‘Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental, tecnologías digitales y educación», congregará además a especialistas, académicos y representantes de organismos internacionales, informaron en un comunicado.

La cita, organizada conjuntamente por el Dicasterio para la Cultura y la Educación, la Pontificia Comisión para América Latina y la OEI, servirá para reflexionar sobre políticas públicas orientadas a la salud mental, el impacto de las tecnologías digitales y el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

El encuentro se enmarca en la cooperación entre la Santa Sede y la OEI en respuesta al llamado del Pacto Educativo Global.

Durante las jornadas se abordarán cuestiones como el fortalecimiento de las competencias socioemocionales, la promoción de entornos escolares seguros e inclusivos, la ciudadanía digital, la inclusión tecnológica y el papel de la educación en la construcción de paz y el diálogo democrático.

Según los organizadores, la iniciativa busca «construir puentes para atender a los problemas actuales de la cultura» y promover «el cuidado de la dignidad humana y el desarrollo de los pueblos», en línea con la primera encíclica de León XIV, ‘Magnifica Humanitas’.

Asimismo, señalaron que la iniciativa pretende consolidar un espacio regional de diálogo y producción de conocimiento que contribuya al diseño de estrategias innovadoras para responder a los retos que afrontan los sistemas educativos iberoamericanos en el siglo XXI. EFE

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