El venezolano Ángel Rodríguez levanta el oro en los 88 kilogramos

Luque (Paraguay), 21 ago (EFE).- El venezolano Ángel Rodríguez ganó este jueves la medalla de oro en la categoría de 88 kilogramos, en el levantamiento de pesas de los Juegos Panamericanos Junior.

Rodríguez logró levantar 161 kilogramos en el arranque y 192 en el envión para un total de 353, en tanto que la plata fue para el colombiano Hainner Córdoba, quien alzó 155 en el arranque y 188 en el envión para 343.

El tercer lugar fue para el estadounidense Ryan McDonald, que alzó 146 en arranque y 182 en el envión para totalizar 328.

Las competencias de halterofilia se llevan a cabo en el complejo de la Secretaría Nacional del Deporte (SND) en Asunción. EFE

