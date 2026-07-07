El venezolano Contreras sustituye en el Juego de las Estrellas al dominicano Guerrero Jr.

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Redacción Deportes, 7 jul (EFE).- El venezolano Willson Contreras, primera base de los Medias Rojas de Boston, fue convocado este martes al Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas (MLB) en sustitución del dominicano de Toronto Blue Jays Vladimir Guerrero Jr. en el ‘roster’ de la Liga Americana.

Contreras, de 34 años, ha sido convocado en la está siendo, posiblemente, la mejor temporada de su carrera en las mayores, tras su debut en 2016.

El inicialista acumula 20 palos de vuelta completa y está encaminado a superar su marca personal de 24 cuadrangulares en una misma campaña, que data de 2019, mientras defendía la camiseta de los Cachorros de Chicago.

Además, el nacido en nacido en Puerto Cabello, Venezuela, exhibe un OPS de .920, el mejor de su trayectoria y el tercero más alto entre los primeras bases de la Liga Americana, mientras que su promedio a la ofensiva es de .284, al inicio de la jornada del martes, lideraba a los jugadores de esa posición en el circuito.

Guerrero Jr., quien había obtenido la sexta convocatoria de su carrera tras ser elegido como titular por la votación de los aficionados, decidió declinar su participación para aprovechar el receso de media temporada, descansar y sanar bien una molestia en la parte baja de la espalda.

Con la ausencia del Vlad Jr., el novato Nick Kurtz, de los Atléticos, será el primera base titular de la Liga Americana, mientras que Contreras se incorporará al listado como una de las incorporaciones de última hora al clásico de mitad de temporada. EFE

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