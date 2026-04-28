El venezolano Guanipa, cercano a Machado, visitará EE.UU. para trabajar con «aliados»

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Caracas, 28 abr (EFE).- El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, cercano a la líder venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, informó este martes que viajará a Estados Unidos para «atender temas familiares» y «cumplir una agenda de trabajo» con «aliados».

A través de X, Guanipa -quien fue detenido en mayo de 2025 y salió de prisión en febrero de este año- indicó que estará en Estados Unidos «por unos días», sin precisar cuántos, y añadió que regresará a Venezuela, aunque no dio más información acerca de su viaje ni sobre su agenda de trabajo.

El viaje del opositor se produce mientras María Corina Machado permanece fuera de Venezuela, tras salir en diciembre pasado rumbo a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz, luego de pasar un año en la clandestinidad para evitar su arresto por parte de las autoridades, que la acusan de promover la violencia y de pedir una intervención militar.

Desde entonces, Machado ha visitado varios países, incluido Estados Unidos, España, Francia, Italia, Países Bajos y Chile, y ha prometido que regresará pronto a Venezuela para recorrer todo el territorio.

Recientemente, la líder opositora aseguró que «es importante» que Venezuela celebre elecciones democráticas lo antes posible para que «los venezolanos no se desesperen y toda la energía se canalice de una manera cívica».

En una entrevista con EFE en Madrid, la premio nobel de la paz dijo que «aquellos que ven un riesgo en el proceso electoral no están viendo que no hacer elecciones conlleva un riesgo mucho mayor».

El pasado 12 de abril, la mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), presentó una hoja de ruta para celebrar «elecciones libres», que pasa por la designación de nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y lograr una transición en el país.

En un rueda de prensa, la PUD indicó entonces que el plan de transición tiene tres etapas: la estabilización, la recuperación económica y reconciliación, así como la celebración de elecciones, un planteamiento casi idéntico al presentado por Estados Unidos luego de que capturara, el 3 de enero, al presidente Nicolás Maduro durante una operación en Caracas. EFE

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