El venezolano Jad Colmenares gana la tercera etapa de la Vuelta al Táchira

Caracas, 11 ene (EFE).- El ciclista venezolano Jad Colmenares se impuso este domingo en la tercera etapa de la edición 61 de la Vuelta al Táchira al superar a su compatriota Germán Rincón, del Alicanto C G Kino Táchira, que quedó en el segundo lugar.

Colmenares, del equipo ALC Torbes Ureña Sport C IDT Cediplast, cumplió el recorrido de 115,2 kilómetros en San Cristóbal, capital del estado venezolano de Táchira (oeste, fronterizo con Colombia), en 2 horas, 50 minutos y 34 segundos.

El ganador, en una publicación de Instagram, afirmó que fue una etapa «bastante dura», pese a lo que dijo que buscó «darlo todo», y dedicó la victoria a su familia que, agregó, «siempre ha confiado» en él.

La cuarta etapa se llevará a cabo este lunes en un recorrido de 162,9 kilómetros que comenzará en la ciudad de La Fría, Táchira, y finalizará en la plaza Bolívar del vecino estado Mérida.

La edición 61 de la Vuelta al Táchira, que se disputará hasta el 19 de enero en 10 etapas, transitará también por los estados de Barinas y Mérida (oeste).

En 2025, el venezolano Eduin Becerra, del equipo Trululu Grupo La Guacamaya, conquistó la edición 60 al completar las ocho etapas en 29 horas, 11 minutos y 8 segundos.

– Clasificación general:

.1. Enmanuel Viloria (Team Fam Birdman Level Up) a 13h:45.33

.2. Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga VPF) a 02.08

.3. Brayan Obando (GW Erco Sportfitness) a 02.09

.4. Wiston Maestre (Lotería del Táchira Servitel) a 02.32

.5. Germán Rincón (Alicanto C G Kino Táchira). a 02.38

EFE

csm/gbf