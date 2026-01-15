El venezolano Jesús Goyo gana la séptima etapa de la Vuelta al Táchira; Abreu sigue líder

Caracas, 15 ene (EFE).- El venezolano Jesús Goyo, de Fina Arroz CES Multimarcas, ganó este jueves la séptima etapa de la Vuelta al Táchira en Venezuela, mientras que su compatriota del mismo equipo Jorge Abreu se mantiene primero en la clasificación general.

Goyo cumplió el recorrido de 151 kilómetros entre San Cristóbal y Táriba, en el estado Táchira (oeste), en 3 horas, 46 minutos y 9 segundos.

En el segundo y tercer lugares llegaron, respectivamente, el colombiano Camilo Gómez, de GW Erco Sportfitness, y el venezolano Alexander Villasmil, del equipo Gobernación de Mérida.

Concluida la séptima etapa, en la clasificación general se mantiene de primero Jorge Abreu, seguido por Franklin Chacón, quien se sitúa segundo a 1:28m, y por Enmanuel Viloria, tercero a 1:41m.

Este viernes se disputará la octava etapa con un recorrido de 154,5 kilómetros entre Abejales y Cerro Cristo Rey, en el estado Táchira.

– Clasificación general:

.1. Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas) 29h34:13

.2. Franklin Chacón (Lotería del Táchira Servitel) a 1:28

.3. Enmanuel Viloria (Team Fam Birdman Level Up) a 1:42

.4. Wiston Maestre (Lotería del Táchira Servitel) a 2:47

.5. Diego Méndez (Lotería del Táchira Servitel) a 3:02. EFE

