El venezolano Paul Montiel, entre las figuras de un Foro del Deporte en España

León (España), 4 sep (EFE).- El Foro Internacional del Deporte FID Ciudad de León (noroeste de España), que celebrará entre el 25 y 27 de septiembre su novena edición, contará como principales referencias al excapitán de la selección española de fútbol Iker Casillas, la medallista olímpica en natación Mireia Belmonte, el exciclista Alberto Contador y el triatleta, culturista y escritor venezolano Paul Montiel.

El triatleta venezolano de 52 años, conocido como ‘El Hombre de Titanio’, relatará a los presentes que acudan a su ponencia del día 27, donde estará acompañado por la nadadora Mireia Belmonte, algunos aspectos de su singular vida: sufrió la amputación de una pierna con sólo 21 años, pero fue capaz de remontar gracias al deporte como experiencia vital.

El deportista adaptado y también remero inició una nueva vida en Gijón hace siete años y, después de tocar fondo con sus adicciones, según reconoció durante la presentación de este encuentro, salió de ellas gracias al deporte, que considera su «tabla de salvación», y por medio de dos cualidades: «motivación y disciplina».

La edición de este año del FID Ciudad de León Abanca se iniciará el 25 de septiembre con el exciclista y actual comentarista de televisión Alberto Contador, para al día siguiente ser el turno de Iker Casillas y cerrar el sábado con la doble presencia de Montiel y Belmonte, en todos los casos en el Auditorio Ciudad de León.

El director del FID Ciudad de León Abanca 2025, Francisco del Río, reiteró en la presentación el esfuerzo por convertir el encuentro en «una cita histórica que cree un legado para la ciudad».

Del Río recordó una frase del campeón del mundo con Argentina en 1986 Jorge Valdano, quien afirmó que el fútbol no resuelve problemas, pero da alegrías, y lo comparó con el propio Foro Internacional del Deporte, «que transmite la ilusión desde historias del deporte, el mejor instrumento para regalar ilusión y motivación». EFE

