El venezolano Wiki Carmona, de CF Montreal, es nombrado jugador de la jornada en la MLS

Nueva York, 9 mar (EFE).- El mediocampista venezolano Wiki Carmona fue nombrado este lunes jugador de la tercera jornada de la MLS después de firmar un doblete en el triunfo por 0-3 del CF Montreal sobre el New York Red Bulls, equipo en el que militó las últimas cinco temporadas.

Carmona marcó sus dos primeros goles con Montreal en su primera titularidad con el equipo quebequés, al que fue traspasado en febrero.

El venezolano firmó el 0-2 de Montreal justo antes del descanso con un disparo de falta desde la banda derecha que se coló entre las piernas de jugadores de ambos equipos antes de batir al guardameta rival.

Carmona sentenció con el 0-3 final en el minuto 68 tras aprovechar una salida de balón del portero de los Red Bulls bajo presión: Carmona robó el esférico y fusiló a puerta. El venezolano no celebró ninguno de sus goles.

Esta fue la primera victoria de Montreal en lo que va de liga, después de empezar la MLS 2026 con dos derrotas fuera de casa en las dos primeras fechas.

El futbolista elegido como mejor jugador en la jornada 2 fue Leo Messi, mientras que en la jornada inaugural recibió el reconocimiento el estadounidense Julian Hall, de los NY Red Bulls. EFE

